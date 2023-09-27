Евгений Люлин: "Наш регион сыграл огромную роль в становлении и развитии российской атомной отрасли"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил нижегородцев с Днем сотрудников атомной промышленности.
"Наш регион сыграл огромную роль в становлении и развитии российской атомной отрасли. Сегодня славные традиции прошлых лет продолжают трудовые коллективы нижегородских предприятий атомного машиностроения, научных и инжиниринговых компаний.
Трудом и талантом специалистов атомной сферы совершаются прорывы в науке, создается уникальная техника, цифровые и инновационные продукты. Опыт внедрения технологий бережливого производства в системе государственной корпорации "Росатом" активно используется предприятиями и организациями самых разных отраслей.
Нижегородцы по праву гордятся достижениями наших атомщиков! Позвольте мне пожелать вам новых трудовых побед, свершений в науке, а также здоровья, благополучия, всего самого доброго!" - говорится в поздравлении.
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