Евгений Люлин: "Наш регион сыграл огромную роль в становлении и развитии российской атомной отрасли" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил нижегородцев с Днем сотрудников атомной промышленности.

"Наш регион сыграл огромную роль в становлении и развитии российской атомной отрасли. Сегодня славные традиции прошлых лет продолжают трудовые коллективы нижегородских предприятий атомного машиностроения, научных и инжиниринговых компаний.

Трудом и талантом специалистов атомной сферы совершаются прорывы в науке, создается уникальная техника, цифровые и инновационные продукты. Опыт внедрения технологий бережливого производства в системе государственной корпорации "Росатом" активно используется предприятиями и организациями самых разных отраслей.

Нижегородцы по праву гордятся достижениями наших атомщиков! Позвольте мне пожелать вам новых трудовых побед, свершений в науке, а также здоровья, благополучия, всего самого доброго!" - говорится в поздравлении.