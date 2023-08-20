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Общество

Группа добровольцев из Нижегородской области отправилась на боевое слаживание перед отправкой в зону СВО

12 сентября 2023 11:14  [69] Общество
фото: пресс-служба Дома народного единства

фото: пресс-служба Дома народного единства

Группа добровольцев из Нижегородской области отправилась на боевое слаживание, сообщает пресс-служба Дома народного единства.

По словам добровольцев, которые заключили контракт на военную службу, участия в СВО для них важный шаг. «Мы должны победить Россия – это сила», - отметил контрактник из Выксы, решение которого идти на военную службу поддержали родственники.

Для жителя областного центра главный мотив – друзья детства, которые сейчас находятся в зоне СВО. «Помочь своим – главная цель», - добавил он. «Хочу внести свой вклад. Чтобы избавиться от этой грязи, которая там происходит. Чтобы люди жили в спокойствии», - отметил он, подчеркнув, что близким переживать не надо, «все будет хорошо».

Как сообщалось ранее, отправку нижегородцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр поддержки военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства.

Напомним, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает от 204 тысяч рублей в месяц и 195 тысяч рублей единовременно. Кроме того, предусмотрена единовременная выплата 200 тысяч рублей для добровольцев, отправляющихся служить в именные подразделения Нижегородской области. Действующий в Нижегородской области военно-социальный контракт дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Подробную информацию о службе по контракту, формируемых в Нижегородской области подразделениях, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8 800-10-17-017 или на сайте: https://служувнн.рф/.

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Теги:
Армия Военные СВО
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