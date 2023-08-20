"Волгаэнерго" передали школьные принадлежности для слабовидящих и незрячих детей из Центра "Перспектива" Общество

Фото: ГК "Волгаэнерго"

Корпоративные волонтеры ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+ Груп) передали школьные принадлежности, развивающие игрушки, тетради и приборы для обучения по системе Брайля, подарочные сертификаты для первоклассников общественной организации родителей детей-инвалидов по зрению "Перспектива".

В рамках мероприятия в учреждении состоялся тематический праздник "Посвящение в первоклассники", приуроченный к началу нового учебного года. На открытии выступила воспитанница центра Ксюша Николаева и исполнила песню "Первоклашка". Ребят также поздравили сказочные персонажи – Сказочница-Весна, Одноглазый Пират и Лягушка-путешественница. Они провели для детей и их родителей веселые конкурсы, увлекательные викторины и активные игры. В завершении мероприятия состоялось награждение участников соревнований по сап-сёрфингу, в которых приняли участие воспитанники центра.

"Праздник получился добрым и радостным. Дети остались довольны, получив подарки к новому учебному году. Надеюсь, что впереди их ждут только хорошие отметки. За этим – мы педагоги – уж проследим", - поделилась педагог Центра Галина Липина.

"Сегодня дети и их родители улыбались и смеялись. Мы рады, что стали участниками этого праздника. Взаимодействие с центром "Перспектива" стало доброй традицией. Приятно, что педагоги приглашают нас, уверен, что впереди нас ждет много интересных совместных проектов", – отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

В конце сентября на Гребном канале состоится региональный инклюзивный фестиваль паравелоспорта. Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 10 километров на велотандемах. Корпоративные волонтеры "Волгаэнерго" уже подтвердили свое участие в качестве пилотов в этих соревнованиях и составят компанию воспитанникам центра "Перспектива".