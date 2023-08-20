Движение транспорта перекроют на улице Акимова в Нижнем Новгороде до 16 сентября

фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
Движение транспорта временно перекроют на улице Акимова в Нижнем Новгороде до 16 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.
В департаменте транспорта администрации города пояснили, что это вынужденная мера, и движение по улице Акимова от съезда с Борского моста в сторону ул. Народная будет приостановлено в связи с ремонтно-восстановительными работами.
Движение будет перекрыто с 08:00 13 сентября до 08:00 16 сентября.
На подъездах к данному участку будут установлены предупредительные аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам.
Автовладельцам необходимо заранее ознакомиться со схемой движения, а также следовать указаниям дорожных знаков.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+