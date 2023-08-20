Движение транспорта перекроют на улице Акимова в Нижнем Новгороде до 16 сентября Общество

фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта временно перекроют на улице Акимова в Нижнем Новгороде до 16 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

В департаменте транспорта администрации города пояснили, что это вынужденная мера, и движение по улице Акимова от съезда с Борского моста в сторону ул. Народная будет приостановлено в связи с ремонтно-восстановительными работами.

Движение будет перекрыто с 08:00 13 сентября до 08:00 16 сентября.

На подъездах к данному участку будут установлены предупредительные аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Автовладельцам необходимо заранее ознакомиться со схемой движения, а также следовать указаниям дорожных знаков.