Воскресенский район: не только Светлояр
Старт прививочной кампании против гриппа
Предварительные итоги муниципальных выборов
Центр подготовки бойцов к СВО открыли в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
12 сентября 2023 12:47  [78] Прививочная кампания против гриппа стартовала в Нижегородской области
12 сентября 2023 12:42  [80] Мобильный музей СВО «Завтра зависит от нас» прибыл в Дзержинск
12 сентября 2023 12:32  [86] Поезд "Ласточка" перевез 2,5 млн пассажиров по маршруту Москва-Нижний Новгород
12 сентября 2023 12:19  [86] Девять несанкционированных свалок ликвидируют в Советском районе
12 сентября 2023 12:08  [100] Движение транспорта перекроют на улице Акимова в Нижнем Новгороде до 16 сентября
12 сентября 2023 11:51  [117] Туристический квартал создадут на Бору
12 сентября 2023 11:38  [110] "Волгаэнерго" передали школьные принадлежности для слабовидящих и незрячих детей из Центра "Перспектива"
12 сентября 2023 11:14  [124] Группа добровольцев из Нижегородской области отправилась на боевое слаживание перед отправкой в зону СВО
12 сентября 2023 10:35  [127] Более 18,5 тысяч нарушений ПДД выявили нижегородские мобильные комплексы
12 сентября 2023 10:21  [212] Летом 2023 года в Нижегородской области пропали 660 человек
Общество

Движение транспорта перекроют на улице Акимова в Нижнем Новгороде до 16 сентября

12 сентября 2023 12:08  [100] Общество
фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта временно перекроют на улице Акимова в Нижнем Новгороде до 16 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

В департаменте транспорта администрации города пояснили, что это вынужденная мера, и движение по улице Акимова от съезда с Борского моста в сторону ул. Народная будет приостановлено в связи с ремонтно-восстановительными работами.

Движение будет перекрыто с 08:00 13 сентября до 08:00 16 сентября.

На подъездах к данному участку будут установлены предупредительные аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Автовладельцам необходимо заранее ознакомиться со схемой движения, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph