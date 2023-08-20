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Общество

Прививочная кампания против гриппа стартовала в Нижегородской области

12 сентября 2023 12:47  [83] Общество

В Нижегородской области началась прививочная кампания против гриппа. Старт кампании накануне дала главный санитарный врач РФ Анна Попова на площадке Восточного экономического форума.

С конца августа в Нижегородскую область поступило более 143 тысяч доз детской вакцины и около 477 тысяч доз препарата для взрослых.

Региональное Управление Роспотребнадзора рекомендует гражданам пройти вакцинацию в ближайшее время, чтобы специфический иммунитет от гриппа успел сформироваться до начала подъёма заболеваемости. Оптимальным сроком иммунизации является период с сентября по ноябрь.

Как уточнили в ведомстве, в этом году в противогриппозной вакцине заменён один компонент для варианта гриппа H1N1, а антигены вирусов гриппа А(H3N2) и вирусов гриппа В остались прежними.

Прививка против гриппа входит в Национальный календарь профилактических прививок, её можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства, учёбы, работы. Прежде всего, вакцинируется следует детям с 6 месяцев до 18 лет и пенсионерам, студентам, беременным женщинам, специалистам сфер образования, медицины и т.д.

Все желающие могут привиться от гриппа также в частных медцентрах (стоимость и наличие вакцин нужно уточнять непосредственно в медорганизации).

По информации Роспотребнадзора, на 12 сентября в регионе привилось уже более 78 тысяч человек.

На прошлой неделе по области зарегистрировано 11 тысяч случаев ОРВИ - это ниже среднего многолетнего уровня. Но при этом, с началом сентября отмечен рост заболеваемости во всех возрастных группах.

В настоящее время среди возбудителей заболеваний доминирует риновирус, также выделены вирусы SARS-CoV-2, аденовирусы, метапневмовирусы.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ближе к концу года в России ожидается подъём заболеваемости гриппом средней интенсивности. В ведомстве предположили, что рост количества случаев начнётся в ноябре–декабре. Об этом сообщил телеканал "360".

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Теги:
Вакцинация Грипп Роспотребнадзор
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