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Общество

Мобильный музей СВО «Завтра зависит от нас» прибыл в Дзержинск

12 сентября 2023 12:42  [72] Общество
фото: пресс-служба администрации Дзержинска

фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Мобильный музей СВО «Завтра зависит от нас» прибыл в Дзержинск Нижегородской области, сообщает пресс-служба администрации города химиков.

Идея проекта - объяснить взрослым и детям предпосылки и причины начала СВО, показать специфику проведения спецоперации и рассказать о ключевых событиях. Он реализуется при поддержке Штаба Захара Прилепина правительством Нижегородской области, Домом народного единства а и военно-патриотическим центром «Авангард».

Экспозиция – выставочные стенды трех блоков. Первый - «Раскол» (с 1991-го по 2014 год) – представлена антироссийская политика Украины, проводимая все эти годы. Блок «Русская весна» (с 2014-го по 2022 год) показывает процесс выхода из состава Украины нескольких субъектов, принятие Крыма в состав России, образование независимых ДНР и ЛНР, формирование ополчения Донбасса, ключевые вехи восьми лет войны. Третий блок - «Освобождение» (с 2022 года до наших дней), где представлены образцы вооружения и снаряжения, используемого российской армией, а также фото- и видеоматериалы из зоны СВО. Кроме того, в этом блоке наглядно демонстрируется участие стран НАТО на стороне ВСУ.

Стоит отметить, что выставка также состоит из экспонатов, привезенных с передовой из ДНР, ЛНР и других новых территорий России. Экспозиция пополняется с каждой новой гуманитарной поездкой на Донбасс.

Экспозицию музея, которая развернулась в Центральном парке Дзержинска уже посетил глава города Иван Носков. «Специальная военная операция – это то, что сегодня касается каждого из нас, там сражаются наши ребята, которые ежедневно рискует жизнью, чтобы мы с вами могли жить, работать, растить детей», - добавил он, отметив при этом, важно не только самим для себя разобраться во всех ключевых событиях, но и рассказать о них своим детям.

Напомним, помимо мобильного музея СВО в Дзержинске, действует на постоянной основе экспозиция, посвященная специальной военной операции, в Доме книги, на базе Музея боевой славы. Она объединяет элементы обмундирования и снаряжения российских военнослужащих, трофеи из зоны СВО, а также вещи, которые отправляют из Дзержинска в качестве гуманитарной помощи. В настоящее время экспозиция обновляется, она будет открыта в конце сентября.

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Теги:
Иван Носков Музеи СВО
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