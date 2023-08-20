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Общество

Почти 400 мусорных контейнеров установлено в Нижними Новгороде в 2023 году

12 сентября 2023 13:23  [99] Общество
фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Почти 400 мусорных контейнеров установлено в Нижними Новгороде в 2023 году, сообщает пресс-служба администрации города.

В департаменте благоустройства пояснили, что 20 новых контейнерных площадок установлено в Нижнем Новгороде за счет средств областной субсидии. В настоящее время завершается приемка работ по благоустройству контейнерных площадок.

В текущем году на средства областной субсидии в Нижнем Новгороде создано 20 контейнерных площадок: в Нижегородском, Советском и Канавинском районах, а также в частном секторе, местах индивидуальной жилой застройке и на кладюищах.

Стоит отметить, что в качестве эксперимента часть контейнерных площадок оборудованы компактными светильниками на солнечных батареях.

Всего же в 2023 году было приобретено 389 контейнеров и 35 бункеров накопления для установки на новых площадках или замены, пришедших в негодность. До конца года еще 50 контейнерных площадок установят в Канавинском (10 новых площадок), Ленинском (18 площадок), Нижегородском (19 площадок) и Сормовском (три) районах по заявкам ДУКов и обращениям жителей к главе города Юрию Шалабаеву.

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Теги:
Мусор Свалки ТБО
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