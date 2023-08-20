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Общество

Более 500 тысяч рублей собрали в Нижнем Новгороде на благотворительной распродаже в поддержку фонда «Время РАСсвета»

12 сентября 2023 16:02  [66] Общество

Более 500 тысяч рублей собрали на нижегородской благотворительной распродаже в поддержку фонда «Время РАСсвета», сообщает АНО «Центр 800».

В Нижнем Новгороде состоялась благотворительная распродажа в поддержку фонда «Время РАСсвета», который помогает детям с расстройствами аутистического спектра. В результате акции, организованной в рамках проекта «800 добрых дел» от АНО «Центр 800», собрано 525 тысяч рублей.

На распродаже любой желающий мог приобрести одежду, обувь, сумки и аксессуары известных брендов. Партнером проекта выступил концепт-стор «Твой бывший», поддержали акцию дизайнеры города, многие известные нижегородки, которые отдали свои вещи. В мероприятии приняла участие и популярная певица Zivert, которая передала туфли из своей коллекции.

Все средства будут направлены на нужды благотворительного фонда «Время РАСсвета»: на оплату работы коррекционных специалистов, закупку методических материалов и технического оборудования (интерактивной доски).

«Мы очень признательны организаторам и всем участникам акции, «особенным» детям и их родителям эта помощь очень важна. Аутизм невозможно вылечить медикаментозно, но он поддаётся коррекции, и такие акции нам очень помогают», — рассказала руководитель фонда «Время РАСсвета» Екатерина Ферапонтова.

Напомним, это третье по счету мероприятие в подобном формате. При проведении первых двух акций удалось собрать более полумиллиона рублей.

Как сообщалось ранее, платформа «800 добрых дел» теперь размещена на сайте: nn-young.ru. На платформе представлены 19 верифицированных благотворительных фондов Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

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Теги:
Благотворительность Дети
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