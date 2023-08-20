Выборы в Нижегородской области признаны состоявшимися, результаты голосования – легитимными Политика

Выборы в Нижегородской области признаны состоявшимися, результаты голосования – легитимными. Об этом в ходе заседания избирательной комиссии заявила председатель регионального Избиркома Маргарита Красилевская.

Маргарита Красилевская 12 сентября озвучила итоги голосования по выборам губернатора, отметив, что «каких-либо серьезных нарушений, способных повлиять на результаты выборов, в ходе избирательной кампании губернатора Нижегородской области, а также в дни голосования выявлено не было».

«Выборы признаны состоявшимися, результаты голосования - легитимными», - отметила Маргарита Красилевская.

Всего в Нижегородской области было включено в список избирателей, голосующих в единый день голосования, 2 502 536 человек на избирательных участках и с помощью ДЭГ.

Приняли участие в выборах 1 401 663 избирателя, явка по Нижегородской области составила 56,01% от числа избирателей, включенных в списки.

Из 125 531 человека, включенного в список избирателей для голосования с помощью ДЭГ, свои голоса отдали 110 684, явка составила 88,17%.

Итоги голосования по кандидатам на должность губернатора Нижегородской области распределились следующим образом:

Глеб Никитин - 1 159 013 голосов (82,82%);

Владислав Егоров - 135 329 голосов (9,67%);

Владислав Атмахов - 43 073 голосов (3,08%);

Александр Быков - 27 611 голосов (1,97%);

Илья Померанцев - 24 275 голосов (1,73%).

Наиболее высокая явка, свыше 85%, была зафиксирована в Дивеевском (95, 34%), Починковском (92, 55%), Лукояновском (87, 70%), Тоншаевском (87,32%), Большеболдинском (85,92%), Тонкинском (85,16%) муниципальных округах.

В период подготовки и проведения избирательных кампаний в адрес избирательных комиссий поступило чуть более 500 обращений, которые принимали на две горячие линии областной избирательной комиссии и на адрес электронной почты. Поступившие обращения в основном касались порядка голосования по месту нахождения, с помощью ДЭГ, вне помещения для голосования (в части сроков подачи заявлений). Также избиратели спрашивали о графике работы участковых комиссий и сроках голосования, интересовались адресами и номерами телефонов своих избирательных участков.

Маргарита Красилевская поблагодарила нижегородцев, которые пришли на избирательные участки и тех, кто изъявил желание проголосовать дистанционно.