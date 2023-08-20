Общество "Знание" провело ряд просветительских мероприятий Общество

Российское общество "Знание" и президентская платформа "Россия - страна возможностей" открыли бесплатную просветительскую программу "Личная и командная эффективность".

Согласно информации, лекторами выступают эксперты в сфере психологии, профессионалы в области карьерного консультирования, а также олимпийская чемпионка и космонавт-испытатель.

Уже доступны два мини-курса: "Личная эффективность" и "Управление проектами".

В рамках мини-курса "Личная эффективность" участники изучат ключевые аспекты развития личных и управленческих навыков для достижения карьерных целей, научатся эффективно управлять своим временем и эмоциональным интеллектом.

Участники мини-курса "Управление проектами" освоят гибкие подходы в управлении, сценарное планирование.

В октябре станет доступен мини-курс "Командная эффективность", в рамках которого слушателям расскажут о работе в коллективе и выстроении эффективной команды.

Обучение доступно всем желающим после регистрации на обучающей платформе Знание.Академия. По завершении обучения слушателям будет выдан сертификат.

Также 8 и 9 сентября Российское общество "Знание" и ВОД "Волонтеры Победы" провели уроки памяти, посвященные 80-летию освобождения Донбасса от фашистских захватчиков.

Историки и краеведы с помощью исторических документов рассказали ребятам о Донбасской стратегической операции, в ходе которой войска советской армии полностью освободили Донецкий бассейн и вышли к Днепру. Лекторы рассказали не только о беспримерном героизме солдат советской армии, но и стойкости жителей Донбасса.

Кроме того, Российское общество "Знание" и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе исследования узнали, кого россияне считают своими наставниками.

38% опрошенных назвали своими наставниками родителей, опекунов, бабушек или дедушек. 32% - учителей или преподавателей.

Реже всего наставниками выступают коллеги на работе (21%), духовные лица (7%), спортивные тренеры (6%) и общественные деятели (6%). О том, что такой фигуры в их жизни нет, заявили только 18% опрошенных.

Большинство участников опроса считает, что наставник должен быть требовательным (75%) и практико-ориентированным (71%), а также придерживаться прогрессивных взглядов (64%).

Менее предпочтительным для россиян оказались такие качества наставника, как уступчивость (17%), приверженность формальному стилю общения (32%) и консервативные взгляды (26%). Лишь 20% респондентов хотели бы в роли наставника видеть человека, занимающегося решением теоретических вопросов, и 22% — незнакомого им лично.