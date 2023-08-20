Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
Туристический квартал создадут на Бору
Старт прививочной кампании против гриппа
Воскресенский район: не только Светлояр
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
12 сентября 2023 17:45  [32] Нижегородцы отправили в зону СВО пиломатериалы для нужд военнослужащих
12 сентября 2023 17:30  [50] Специалисты нижегородского зоопарка «Лимпопо» выпустили в природу четырех ушастых совят
12 сентября 2023 17:26  [70] Нижний Новгород претендует на звание "Культурной столицы года 2024"
12 сентября 2023 17:19  [74] Более 60 тысяч заявок поступило на конкурс "Это у нас семейное" за первую неделю
12 сентября 2023 17:06  [81] Парковку автомобилей ограничат на местных проездах Сормовского шоссе Нижнего Новгорода
12 сентября 2023 17:01  [84] Общество "Знание" провело ряд просветительских мероприятий
12 сентября 2023 16:02  [119] Более 500 тысяч рублей собрали в Нижнем Новгороде на благотворительной распродаже в поддержку фонда «Время РАСсвета»
12 сентября 2023 15:28  [127] Победителями и призерами Всероссийского хакатона по искусственному интеллекту стали 13 нижегородцев
12 сентября 2023 15:21  [192] Сбор бытовой техники на переработку пройдёт в Нижнем Новгороде 16 сентября
12 сентября 2023 14:37  [135] Иммунологи рекомендуют осенью вакцинироваться, вылечить хронические заболевания и укреплять иммунитет
Общество

Более 60 тысяч заявок поступило на конкурс "Это у нас семейное" за первую неделю

12 сентября 2023 17:19  [74] Общество

4 сентября 2023 года стартовала регистрация участников федерального конкурса "Это у нас семейное". Это новый проект президентской платформы "Россия – страна возможностей", в котором могут участвовать семьи с детьми.

Всего за неделю на конкурс поступило уже более 60 тысяч заявок. Об этом сообщил первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Это очень разные семьи из всех 89 регионов нашей страны... Там и страны СНГ, и США, и Германия, Франция, Италия, Швеция. Уже 25 стран, из которых россияне подали заявки на участие в этом конкурсе", - рассказал он на пресс-конференции, посвящённой итогам первой недели регистрации участников конкурса.

Наибольшую активность демонстрируют Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Нижегородская, Челябинская, Ростовская области, Краснодарский край, Пермский край и Республика Башкортостан.

Пока возрастной рекорд конкурса принадлежит 102-летней прабабушке из Белгородской области и 108-летнему прадедушке из Воронежской области. А самая многочисленная команда, заявившаяся на конкурс, - семья, в которой воспитывается 15 детей.

Сергей Кириенко отметил, что главная ценность этого конкурса не материальные призы, а уникальная возможность достигать результатов всей семьей и интересно проводить время вместе.

Так, в полуфинал конкурса попадут 1,5 тысячи семей. 300 финалистов получат в качестве приза уникальное большое семейное путешествие по России. А ещё 30 семьям победителей вручат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.

СПРАВКА:

4 сентября 2023 года началась регистрация участников конкурса "Это у нас семейное". Приём заявок открыт на сайте этосемейное.рф до 4 ноября. В конкурсе могут принять участие команды из четырёх и более родственников, среди которых есть представители не менее трёх поколений. Например, дети от 6 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.

Конкурс состоит из нескольких этапов, включая дистанционные испытания и окружные полуфиналы. Летом 2024 года состоится большой финал в Москве, где соберутся 300 семей со всей страны.

Соорганизаторами конкурса "Это у нас семейное" выступают Росмолодёжь, Российское движение детей и молодёжи "Движение первых" при участии Минпросвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты, Российского общества "Знание", АНО "Больше чем путешествие", социологического агентства "Вебер".

В числе партнёров – Сбербанк, Росатом, Роскосмос, РусГидро, Академия ПСБ, авиакомпания"ЮТэйр" и другие крупные компании.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы Семья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph