Более 60 тысяч заявок поступило на конкурс "Это у нас семейное" за первую неделю Общество

4 сентября 2023 года стартовала регистрация участников федерального конкурса "Это у нас семейное". Это новый проект президентской платформы "Россия – страна возможностей", в котором могут участвовать семьи с детьми.

Всего за неделю на конкурс поступило уже более 60 тысяч заявок. Об этом сообщил первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Это очень разные семьи из всех 89 регионов нашей страны... Там и страны СНГ, и США, и Германия, Франция, Италия, Швеция. Уже 25 стран, из которых россияне подали заявки на участие в этом конкурсе", - рассказал он на пресс-конференции, посвящённой итогам первой недели регистрации участников конкурса.

Наибольшую активность демонстрируют Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Нижегородская, Челябинская, Ростовская области, Краснодарский край, Пермский край и Республика Башкортостан.

Пока возрастной рекорд конкурса принадлежит 102-летней прабабушке из Белгородской области и 108-летнему прадедушке из Воронежской области. А самая многочисленная команда, заявившаяся на конкурс, - семья, в которой воспитывается 15 детей.

Сергей Кириенко отметил, что главная ценность этого конкурса не материальные призы, а уникальная возможность достигать результатов всей семьей и интересно проводить время вместе.

Так, в полуфинал конкурса попадут 1,5 тысячи семей. 300 финалистов получат в качестве приза уникальное большое семейное путешествие по России. А ещё 30 семьям победителей вручат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.

СПРАВКА:

4 сентября 2023 года началась регистрация участников конкурса "Это у нас семейное". Приём заявок открыт на сайте этосемейное.рф до 4 ноября. В конкурсе могут принять участие команды из четырёх и более родственников, среди которых есть представители не менее трёх поколений. Например, дети от 6 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.

Конкурс состоит из нескольких этапов, включая дистанционные испытания и окружные полуфиналы. Летом 2024 года состоится большой финал в Москве, где соберутся 300 семей со всей страны.

Соорганизаторами конкурса "Это у нас семейное" выступают Росмолодёжь, Российское движение детей и молодёжи "Движение первых" при участии Минпросвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты, Российского общества "Знание", АНО "Больше чем путешествие", социологического агентства "Вебер".

В числе партнёров – Сбербанк, Росатом, Роскосмос, РусГидро, Академия ПСБ, авиакомпания"ЮТэйр" и другие крупные компании.