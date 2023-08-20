Центр подготовки бойцов к СВО открыли в регионе
Старт прививочной кампании против гриппа
Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
Вспышка кори в Арзамасском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
12 сентября 2023 17:45  [35] Нижегородцы отправили в зону СВО пиломатериалы для нужд военнослужащих
12 сентября 2023 17:30  [53] Специалисты нижегородского зоопарка «Лимпопо» выпустили в природу четырех ушастых совят
12 сентября 2023 17:26  [70] Нижний Новгород претендует на звание "Культурной столицы года 2024"
12 сентября 2023 17:19  [74] Более 60 тысяч заявок поступило на конкурс "Это у нас семейное" за первую неделю
12 сентября 2023 17:06  [83] Парковку автомобилей ограничат на местных проездах Сормовского шоссе Нижнего Новгорода
12 сентября 2023 17:01  [85] Общество "Знание" провело ряд просветительских мероприятий
12 сентября 2023 16:02  [120] Более 500 тысяч рублей собрали в Нижнем Новгороде на благотворительной распродаже в поддержку фонда «Время РАСсвета»
12 сентября 2023 15:28  [127] Победителями и призерами Всероссийского хакатона по искусственному интеллекту стали 13 нижегородцев
12 сентября 2023 15:21  [193] Сбор бытовой техники на переработку пройдёт в Нижнем Новгороде 16 сентября
12 сентября 2023 14:37  [135] Иммунологи рекомендуют осенью вакцинироваться, вылечить хронические заболевания и укреплять иммунитет
Общество

Специалисты нижегородского зоопарка «Лимпопо» выпустили в природу четырех ушастых совят

12 сентября 2023 17:30  [53] Общество
фото: зоопарк Лимпопо

фото: зоопарк Лимпопо

Специалисты нижегородского зоопарка «Лимпопо» выпустили четырех ушастых совят в естественную среду их обитания, сообщает пресс-служба зоопарка.

Птенцы обрели свой новый дом в районе поселка Гнилицкие дворики в Нижегородской области.

В сообщении говорится, что данная территория была выбрана не случайно - эта зона благоприятна для обитания ушастых сов, где есть открытые места, опушки и поляны, а также достаточная кормовая база.

Совят выпускает зоопарк с целью повышения популяции ушастых сов в Нижегородской области. Перед тем, как выпустить совят в естественную среду обитания, они прошли адаптацию. Их заранее выпустили в просторный вольер, где им самостоятельно предстояло добывать себе пищу и учиться охотиться.

Перед тем, как выпустить совят, они прошли процедуру кольцевания – на лапки птенцов были надеты специальные кольца с идентификационными номерами. Данная процедура необходима для осуществления дальнейшего мониторинга птиц в дикой природе.

СПРАВКА:
Ушастая сова – птица из семейства совиных – ночной хищник. Охотится, главным образом, за лесными и полевыми мышами, землеройками и мелкими грызунами, чем приносит немалую пользу.
Распространена по всей Европе. В России ушастые совы присутствуют почти повсеместно.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Зоопарк Птицы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph