Специалисты нижегородского зоопарка «Лимпопо» выпустили в природу четырех ушастых совят Общество

фото: зоопарк Лимпопо

Специалисты нижегородского зоопарка «Лимпопо» выпустили четырех ушастых совят в естественную среду их обитания, сообщает пресс-служба зоопарка.

Птенцы обрели свой новый дом в районе поселка Гнилицкие дворики в Нижегородской области.

В сообщении говорится, что данная территория была выбрана не случайно - эта зона благоприятна для обитания ушастых сов, где есть открытые места, опушки и поляны, а также достаточная кормовая база.

Совят выпускает зоопарк с целью повышения популяции ушастых сов в Нижегородской области. Перед тем, как выпустить совят в естественную среду обитания, они прошли адаптацию. Их заранее выпустили в просторный вольер, где им самостоятельно предстояло добывать себе пищу и учиться охотиться.

Перед тем, как выпустить совят, они прошли процедуру кольцевания – на лапки птенцов были надеты специальные кольца с идентификационными номерами. Данная процедура необходима для осуществления дальнейшего мониторинга птиц в дикой природе.

СПРАВКА:

Ушастая сова – птица из семейства совиных – ночной хищник. Охотится, главным образом, за лесными и полевыми мышами, землеройками и мелкими грызунами, чем приносит немалую пользу.

Распространена по всей Европе. В России ушастые совы присутствуют почти повсеместно.