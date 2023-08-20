Специалисты нижегородского зоопарка «Лимпопо» выпустили в природу четырех ушастых совят

фото: зоопарк Лимпопо
Специалисты нижегородского зоопарка «Лимпопо» выпустили четырех ушастых совят в естественную среду их обитания, сообщает пресс-служба зоопарка.
Птенцы обрели свой новый дом в районе поселка Гнилицкие дворики в Нижегородской области.
В сообщении говорится, что данная территория была выбрана не случайно - эта зона благоприятна для обитания ушастых сов, где есть открытые места, опушки и поляны, а также достаточная кормовая база.
Совят выпускает зоопарк с целью повышения популяции ушастых сов в Нижегородской области. Перед тем, как выпустить совят в естественную среду обитания, они прошли адаптацию. Их заранее выпустили в просторный вольер, где им самостоятельно предстояло добывать себе пищу и учиться охотиться.
Перед тем, как выпустить совят, они прошли процедуру кольцевания – на лапки птенцов были надеты специальные кольца с идентификационными номерами. Данная процедура необходима для осуществления дальнейшего мониторинга птиц в дикой природе.
СПРАВКА:
Ушастая сова – птица из семейства совиных – ночной хищник. Охотится, главным образом, за лесными и полевыми мышами, землеройками и мелкими грызунами, чем приносит немалую пользу.
Распространена по всей Европе. В России ушастые совы присутствуют почти повсеместно.
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