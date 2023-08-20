Новый патриотический маршрут для школьников открыли в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: пресс-служба ЗС НО

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов принял участие в открытии историко-патриотического проекта "Дорога Единства".

Согласно информации, первыми по новому экскурсионному маршруту прошли воспитанники кадетского класса 118-ой школы Московского района.

Историко-патриотический проект "Дорога Единства" призван расширить знания школьников об истории Нижнего Новгорода через экскурсии. Маршрут разработан таким образом, чтобы познакомить детей со знаковыми местами родного города, которые связаны с героическими страницами его истории. У школьников есть возможность оценить шедевры живописи и архитектуры, а также узнать больше информации об историческом центре города.

"Через призму культурного наследия школьники должны осознать значимость тех или иных событий для страны. Показать эту связь – одна из первостепенных задач, которые мы намерены решить благодаря такому проекту. Работа предстоит масштабная, к ней планируем привлечь школьных преподавателей истории", - рассказал руководитель проекта Александр Сериков.

Значительная часть экскурсии была посвящена истории вооружения и военной техники, образцы которой представлены на территории Кремля. Там школьникам рассказали об экспозиции, включившей в себя военную продукцию оборонных предприятий Горького. Кроме того, дети узнали много нового об истории 10-го корпуса Кремля, где с 1950-х годов до начала 21 века размещался штаб 22 гвардейской Кенигсбергской краснознаменной Общевойсковой армии. В годы Великой Отечественной войны она принимала участие в освобождении от фашистов Кенигсберга (в качестве 13-го гвардейского стрелкового корпуса), за что и была удостоена почетного воинского наименования "Кенигсбергская". Рассказ экскурсовода дополнил участник специальной военной операции Максим Голубев. Он провёл параллель между событиями Великой Отечественной и обстановкой в современном мире.

"Рассказал ребятам о своём боевом пути, о товарищах, вместе с которыми сейчас активно вовлечены в работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Оно должно знать и помнить свою историю, особенно сейчас, когда вокруг много информационного мусора и искажённых представлений об исторических реалиях", - рассказал участник СВО, разведчик Максим Голубев.

После этого в память о героях Великой Отечественной и современных защитниках страны участники экскурсии возложили цветы к Вечному огню. Завершился исторический поход на площади Народного Единства – у памятника Козьмы Минину и Дмитрию Пожарскому.

"Пробуждение гордости за свою страну, ее историю, культуру, достижения земляков и соотечественников, научных, общественных, художественных и военных деятелей – это суть правильного, адекватного патриотического воспитания. Поэтому мы всецело поддерживаем подобные проекты, комплексно доносящие до детей все аспекты самобытного русского наследия, которые необходимо сохранять, защищать и отстаивать", - подвёл итоги экскурсии Василий Суханов.

Всего по маршруту "Дорога Единства" должно пройти пять тысяч школьников. Планируется, что в проекте примут участие 150 школ Нижнего Новгорода. Передвигаться по маршруту можно и самостоятельно. Специальный путеводитель с подробным описанием знаковых мест на карте Нижнего Новгорода размещен на официальном сайте фонда "Земля нижегородская".