ОМК поделилась опытом создания туристических маршрутов на форуме "Ладога"

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Группа ОМК на молодежной форуме "Ладога" рассказала об опыте создания туристических маршрутов на примере своего завода в Выксе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В ходе одного из направлений форма ведущий специалист направления культурных проектов ОМК Елизавета Блинова рассказала об особенностях создания успешного туристического маршрута в зависимости от места проведения экскурсии, ее вида, физических возможностей и интересов туристов.
В частности, она поделилась опытом грамотного составления маршрута, подбора экскурсовода.
Сейчас на заводе в Выксе доступно четыре экскурсионных маршрута, демонстрирующих процессы современного промышленного производства. Также туристы смогут увидеть муралы современных художников на фасадах производственных цехов и гиперболоидную башню российского и советского инженера Владимира Шухова.
По словам Елизаветы Блиновой, сейчас в разработке находится новый научно-популярный маршрут для детей, который может им полюбить науку, заинтересоваться инженерными и техническими профессиями
"Уверена, что наш многолетний опыт промышленного туризма в малых городах поможет разработать новые качественные туристические продукты, которые привлекут в регионы нашей страны еще большее количество туристов", – отметила она.
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