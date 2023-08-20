ОМК поделилась опытом создания туристических маршрутов на форуме "Ладога" Общество

Фото: пресс-служба ОМК

Группа ОМК на молодежной форуме "Ладога" рассказала об опыте создания туристических маршрутов на примере своего завода в Выксе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В ходе одного из направлений форма ведущий специалист направления культурных проектов ОМК Елизавета Блинова рассказала об особенностях создания успешного туристического маршрута в зависимости от места проведения экскурсии, ее вида, физических возможностей и интересов туристов.

В частности, она поделилась опытом грамотного составления маршрута, подбора экскурсовода.

Сейчас на заводе в Выксе доступно четыре экскурсионных маршрута, демонстрирующих процессы современного промышленного производства. Также туристы смогут увидеть муралы современных художников на фасадах производственных цехов и гиперболоидную башню российского и советского инженера Владимира Шухова.

По словам Елизаветы Блиновой, сейчас в разработке находится новый научно-популярный маршрут для детей, который может им полюбить науку, заинтересоваться инженерными и техническими профессиями

"Уверена, что наш многолетний опыт промышленного туризма в малых городах поможет разработать новые качественные туристические продукты, которые привлекут в регионы нашей страны еще большее количество туристов", – отметила она.