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Экономика

Объемы выпуска мяса, молока, сыра и творога выросли в Нижегородской области на 11%

13 сентября 2023 12:37  [104] Экономика

Объемы производства продуктов питания на предприятиях Нижегородской области выросли в 2023 году. Мяса, колбасных изделий, молока, масла, сыров, творога, плодовоовощных консервов консервов, хлебобулочных и кондитерских изделий в регионе стали выпускать на 11,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, только за семь месяцев 2023 года на предприятиях пищепрома произведено продукции на сумму 103,2 млрд рублей

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что региональные предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности демонстрируют рост производства. «Только за семь месяцев с начала года они произвели продукции на сумму 103,2 млрд рублей», - добавил глава региона, подчеркнув, что предприятия не только модернизируют и увеличивают свои площади, но и закупают современное оборудование, а также создают новые технологии.

За январь-июль 2023 года в регионе увеличились объемы производства мяса – на 13,7%, колбасных изделий – на 12,8%, молока – на 13,3%, сливочного масла – на 32,4%, сыров и творога – на 40,2%, плодовоовощных консервов – на 16,9%, хлебобулочной продукции – на 23,1% и кондитерских изделий – на 4,7%.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, существенные преобразования произошли на молокоперерабатывающих производствах. Крупные инвестпроекты реализуются на молочных заводах в Нижнем Новгороде, Павлове и в Княгинине. В настоящее время АО «Нижегородский молочный завод №1» реализовало проект по модернизации, реконструкции и строительству нового производства стоимостью 2,2 млрд рублей. Цех по производству творога запустило АО «Княгининское молоко», инвестиции в производство составила 1 млрд рублей. АО «Павловский молочный завод» направило 300 млн рублей на установку технологической линии по производству и фасовке сливочного сыра.

Напомним, в 2023 году на поддержку предприятий АПК и развития сельских территорий Нижегородской области бюджетом предусмотрено 5,4 млрд рублей субсидий, из которых 4 млрд рублей уже доведены до сельхозпроизводителей.

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Теги:
АПК Продовольствие Промышленность
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