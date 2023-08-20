Сергей Пенкин выступит в парке "Швейцария" 16 сентября

Фото:
Нижегородский парк "Швейцария" в ближайшие выходные завершает юбилейный сезон грандиозной концертной программой.
В субботу, 16 сентября, состоится фестиваль духовых оркестров. Он стартует в 15:00, сообщили в администрации парка.
Пять оркестров исполнят произведения в разных стилях – от военных маршей до романсов.
А самым ярким финальным аккордом станет выступление "серебряного" голоса российской эстрады - легендарного Сергея Пенкина.Концерт состоится в 20:00 на главной сцене центральной площади парка "Швейцария".
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+