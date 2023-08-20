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Культура и отдых

Сергей Пенкин выступит в парке "Швейцария" 16 сентября

13 сентября 2023 13:58  [126] Культура и отдых

Фото: с сайта penkin.ru

Нижегородский парк "Швейцария" в ближайшие выходные завершает юбилейный сезон грандиозной концертной программой.

В субботу, 16 сентября, состоится фестиваль духовых оркестров. Он стартует в 15:00, сообщили в администрации парка.

Пять оркестров исполнят произведения в разных стилях – от военных маршей до романсов.

А самым ярким финальным аккордом станет выступление "серебряного" голоса российской эстрады - легендарного Сергея Пенкина.

Концерт состоится в 20:00 на главной сцене центральной площади парка "Швейцария".

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Теги:
Концерты Парк Швейцария
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