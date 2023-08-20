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Александр Синелобов: "Желаю нижегородским программистам бесперебойного потока интересных задач!"

13 сентября 2023 14:33  [92] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Сегодня российские программисты отмечают профессиональный праздник. День программиста был утвержден указом президента РФ 11 сентября 2009 года и отмечается ежегодно в 256-й день года. Дату выбрали сами программисты. 256 – это количество чисел, которое можно выразить с помощью восьмиразрядного байта, и максимальная степень числа два (два в восьмой степени), которая меньше 365 (дней в году).

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов поздравил коллег и всех причастных с профессиональным праздником.

"Нижегородская область сохраняет показатели роста в ИТ-сфере благодаря нашим профессионалам. В регионе трудятся тысячи ИТ-специалистов. Конец прошлой недели подарил нам новых победителей и призеров всероссийского хакатона – мы еще раз подтвердили звание "цифровой столицы" страны. Растут показатели валового регионального продукта, средней заработной платы разработчиков, экспорта ИКТ-услуг и оборота организаций ИКТ. Для этого в Нижегородской области организована всесторонняя финансовая и нефинансовая поддержка. Результатом стал рост оборота нижегородских IT-компаний за 2022 год на 18 процентов. Желаю всем бесперебойного потока интересных задач. А ваша жизнь и трудовая деятельность будет запрограммирована на успех!" - подчеркнул он.

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Теги:
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