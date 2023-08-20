Набор на курсы "Серебряный хакер" объявлен в соседских центрах Нижнего Новгорода Общество

фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Набор на курсы «Серебряный хакер» объявлен в соседских центрах Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба администрации города.

С сентября 2023 года в соседских центрах Нижнего Новгорода возобновляются бесплатные курсы для пенсионеров, на которых участники учатся пользоваться смартфонами и интернетом.

В департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода уточнили, что проект «Серебряный хакер» реализуется на базе соседских центров и ТОС Нижнего Новгорода уже третий год и помог более тысячи нижегородцев стать уверенными пользователями современных гаджетов.

В соседском центре #вМесте Ленинского района на улице Юпитерской, 5 уже начались занятия у первой группы. Занятия проходят в группах по 10 человек.

Вначале курса специалисты рассказывают слушателям о смартфонах и их функциях, показывают назначение каждой иконки в телефоне. На следующих занятиях «серебряные хакеры» узнают, как передавать показания счетчиков через цифровые сервисы, оплачивать счета и делать переводы с помощью онлайн-банков, а также лекторы расскажут, как обезопасить себя и свои персональные данные от мошенников.

Напомним, ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что в Нижнем Новгороде начал работу самый большой соседский центр на ул. Клубной, 5 в Канавинском районе. «Соседский центр оформлен в новой концепции #вМесте. Он станет отличным местом как для «просто посидеть и поработать», так и для проведения групповых встреч, лекций, квизов, мастер-классов, небольших концертов. Для детей сохранили мастерскую по моделированию железнодорожного транспорта, которая будет работать совместно с Детской железной дорогой», - отметил глава города.



Справка:

Записаться или записать своего родственника на курс можно по телефону вашего соседского центра.Наборы на курсы проходят в восьми соседских центрах:

АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

Соседский центр «вМесте»

Адрес: пр. Пермякова, 16

Телефон: +7 958 548 09 89.



КАНАВИНСКИЙ РАЙОН

Соседский центр «вМесте»

Адрес: Ул. Должанская, 1

Телефон: +7 939 804 25 46



Соседский центр «вМесте»

Адрес: Ул. Клубная, 5

Телефон: +7 939 803 28 12



ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Соседский центр «вМесте»

Адрес: Ул. Юпитерская, 5

Телефон: +7 991 831 42 53



НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЙОН

Соседский центр «вМесте»

Адрес: ул. Нижне-Печерская,4

Телефон: +7 939 804 25 48



ПРИОКСКИЙ РАЙОН

Соседский центр «вМесте»

Адрес: ул. 40 лет Победы, 4

Телефон: +7 939 804 25 47



СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Соседский центр «вМесте»

Адрес: ул. Б. Панина, 19

Телефон: +7 958 836 70 81



СОРМОВСКИЙ РАЙОН

Соседский центр «Циолковский»

Адрес: ул. Островского, 13

Телефон: +7 958 548 09 89