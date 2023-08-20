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Металлопрокат и услуги по обработке

13 сентября 2023 14:45  [72]

erid: Kra246KeL

ПО "Трубное решение" предлагает широкий выбор металлопроката различных типов и марок. Они поставляют трубы, листы, уголки, швеллеры, профильные изделия и другие виды металлопроката. Оптовый поставщик металлопроката в Тюмени сотрудничает с надежными поставщиками и гарантирует высокое качество своей продукции. Благодаря разнообразию предлагаемого ассортимента, компания способна удовлетворить потребности различных отраслей и заказчиков.

Размерная резка и обработка металлопроката

Компания предоставляет услуги по размерной резке металлопроката, что позволяет клиентам получить материалы в требуемых размерах и количестве. Они также осуществляют обработку металлопроката, включая шлифовку, сверление, гибку и другие виды обработки. Это позволяет заказчикам получить готовые к использованию компоненты или заготовки согласно своим требованиям.

Производство изделий по эскизам и чертежам заказчиков

Компания предлагает услуги по производству изделий из металлопроката по индивидуальным эскизам и чертежам заказчиков. Они имеют опытных специалистов и современное оборудование, что позволяет реализовывать проекты различного масштаба и сложности. Благодаря этому, клиенты могут получить готовые изделия, соответствующие их уникальным требованиям и спецификациям.

Качество и надежность

Компания придерживается высоких стандартов качества во всех аспектах своей деятельности. Они работают с проверенными поставщиками металлопроката и осуществляют строгий контроль качества на всех этапах обработки и производства. Компания гарантирует, что поставляемый металлопрокат соответствует требованиям заказчиков и отвечает высоким стандартам промышленности. Компания придерживается высоких стандартов качества и гарантирует надежность своей продукции.

Широкий спектр металлопроката и прочей продукции для различных отраслей и нужд. Вот некоторые из видов металлопроката и металлоизделий, которые компания предлагает:

Трубопрокат:

  • Бесшовные трубы.
  • Электросварные трубы.
  • Трубы с цинковым покрытием.
  • Трубопроводная арматура.

Прокат с покрытием:

  • Сортовой прокат с цинковым покрытием.
  • Фасонный прокат с цинковым покрытием.
  • Прокат без покрытия.

Листовой прокат:

  • Листы из различных видов стали (разных марок).
  • Листы из цветных металлов (например, алюминий, медь).
  • Листы из сплавов (например, алюминиевые сплавы).

Металлоизделия из цветмета:

  • Поковки.
  • Круги.
  • Плиты.
  • Полосы.
  • Проволока.
  • Другие изделия из цветных металлов или сплавов.

Сварная и плетеная сетка:

  • Сварная сетка различных размеров и конфигураций.
  • Плетеная сетка для различных целей (например, ограждения, сита).

Металлоконструкции:

  • Стальные сваи.
  • Балки.
  • Арки.
  • Прочие металлоконструкции для строительства и промышленности.

Фото с сайта ПО "Трубное Решение"

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