Какая психологическая помощь более эффективна: онлайн или очная?

erid: Kra24Baeq
Практика в психологии зачастую идет на шаг вперед теории. Сначала появляются определенные методы психологической помощи, а уже после этого их эффективность получает теоретическое подтверждение. Когда только появилось такое явление, как онлайн-психология, ее стали сразу оценивать с точки зрения науки. И многочисленные исследования доказали, что состояние клиентов улучшается независимо от того, какие сессии они посещают — очные или дистанционные.
Сейчас интернет-психологи достаточно востребованы. Воспользоваться услугами специалистов можно на разных сервисах, например, на https://youtalk.ru/. Кстати, дистанционная психологическая помощь для многих пациентов даже предпочтительнее, чем традиционная.
Преимущества обращения за онлайн-помощью уникальны:
Продолжительность дистанционной консультации — около часа. За это время, как и при очной встрече, психолог прорабатывает проблемы клиента и находит пути их решения.
Специалист может помочь в разных ситуациях. Обратиться за помощью психолога стоит при наличии следующих проблем:
На консультации со специалистом соблюдается полная конфиденциальность. Виртуальная сессия — это полноценные взаимоотношения между психологом и пациентом. Специалист углубленно изучает состояние клиента, выбирает наиболее эффективные приемы помощи. То, что консультация проводится онлайн — ничего не меняет. Результаты от дистанционной помощи абсолютно такие же, как и от очной встречи.
Фото с сайта "ЮТОК". youtalk.ru
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