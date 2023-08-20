Какая психологическая помощь более эффективна: онлайн или очная?

erid: Kra24Baeq

Практика в психологии зачастую идет на шаг вперед теории. Сначала появляются определенные методы психологической помощи, а уже после этого их эффективность получает теоретическое подтверждение. Когда только появилось такое явление, как онлайн-психология, ее стали сразу оценивать с точки зрения науки. И многочисленные исследования доказали, что состояние клиентов улучшается независимо от того, какие сессии они посещают — очные или дистанционные.

Сейчас интернет-психологи достаточно востребованы. Воспользоваться услугами специалистов можно на разных сервисах, например, на https://youtalk.ru/. Кстати, дистанционная психологическая помощь для многих пациентов даже предпочтительнее, чем традиционная.

Преимущества интернет-психолога

Преимущества обращения за онлайн-помощью уникальны:

Можно тестировать психологов столько, сколько угодно, пока вы не найдете того, кто вам действительно подходит.

Где живет специалист — значения не имеет. При виртуальном общении территориальные границы полностью стираются.

Общаться с психологом можно в любое удобное время. При этом куда-то ехать не нужно.

В привычной обстановке клиент чувствует себя более комфортно, чем в кабинете специалиста. А значит — больше раскрывается.

В онлайн-режиме можно проходить тестирования, получать ссылки на полезные публикации в электронном формате, домашние задания.

Продолжительность дистанционной консультации — около часа. За это время, как и при очной встрече, психолог прорабатывает проблемы клиента и находит пути их решения.

Когда стоит обращаться к онлайн-психологу?

Специалист может помочь в разных ситуациях. Обратиться за помощью психолога стоит при наличии следующих проблем:

сильный стресс;

пережитое несчастье;

расстройство сексуального поведения;

проблемы с уверенностью в себе и самооценкой;

повышенная тревожность, напряженность;

нарушения сна и панические атаки;

депрессия и прочие психоэмоциональные расстройства.

На консультации со специалистом соблюдается полная конфиденциальность. Виртуальная сессия — это полноценные взаимоотношения между психологом и пациентом. Специалист углубленно изучает состояние клиента, выбирает наиболее эффективные приемы помощи. То, что консультация проводится онлайн — ничего не меняет. Результаты от дистанционной помощи абсолютно такие же, как и от очной встречи.

Фото с сайта "ЮТОК". youtalk.ru

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