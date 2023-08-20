Старт прививочной кампании против гриппа
Трассу Р-158 в Дальнеконстантиновском районе расширяют
Предварительные итоги муниципальных выборов
Воскресенский район: не только Светлояр
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
13 сентября 2023 16:39  [35] Т Плюс завершила программу модернизации котельных Кстовского муниципального округа
13 сентября 2023 16:26  [59] Практику выездных юридических консультаций расширят для жителей Нижегородской области
13 сентября 2023 16:19  [85] Средний размер пенсии в Нижегородской области составляет около 20,5 тысяч рублей
13 сентября 2023 15:34  [120] Военные контракты за последние полгода заключили 270 тысяч человек
13 сентября 2023 15:20  [110] Парковку автомобилей ограничат на участке улицы Родионова с 4 октября
13 сентября 2023 14:38  [135] Набор на курсы "Серебряный хакер" объявлен в соседских центрах Нижнего Новгорода
13 сентября 2023 14:33  [122] Александр Синелобов: "Желаю нижегородским программистам бесперебойного потока интересных задач!"
13 сентября 2023 13:11  [130] Образовательные лекции для родителей стартуют в парке "Швейцария" с 16 сентября
13 сентября 2023 12:43  [168] Более 88 тысяч автомобилей воспользовались М-12 в первые выходные после открытия
13 сентября 2023 11:39  [227] Дома Зарембы и Котельникова в Нижнем Новгороде планируется продать инвесторам
Общество

Т Плюс завершила программу модернизации котельных Кстовского муниципального округа

13 сентября 2023 16:39  [35] Общество

Фото: Т Плюс

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" 13 сентября ввел в эксплуатацию после техперевооружения котельную поселка Волжский. Проект стал последним в программе модернизации котельных Кстовского муниципального округа, находящихся под управлением "Т Плюс" по концессии.

В церемонии пуска котельной поселка Волжский приняли участие директор филиала Александр Фролов и глава местного самоуправления Кстовского муниципального округа Иван Уланов.

Финансирование "Т Плюс" в техническое перевооружение котельных муниципального округа в 2017-2023 годах составило 563,6 млн рублей. За это время компания реконструировала и автоматизировала 28 котельных суммарной установленной мощностью 106,5 Гкал/час.  В них смонтировано современное высокоэффективное оборудование с КПД выше 90%. Все объекты управляются из диспетчерской дистанционно.

"Фактически Волжский и другие сельские поселения округа отапливают новые генерирующие объекты. Семнадцать котельных прошли полную реконструкцию, в остальных мы поменяли все морально устаревшее, недостаточно эффективное по современным меркам оборудование. Применение передовых технологий повышает надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения, качество предоставляемых жителям услуг теплоснабжения. Важен и экологический эффект программы: использование передового оборудования с высоким КПД снижает объемы сжигаемого топлива для выработки тепловой энергии и соответственно сокращает выбросы парниковых газов в атмосферу", — отметил Александр Фролов.

"Компания "Т Плюс" успешно выполняет обязательства по модернизации теплосетевого комплекса, взятые в рамках концессионного соглашения. Проведенная большая и целенаправленная работа по техническому перевооружению котельных поможет обеспечить стабильное теплоснабжение и повысить уровень комфорта в домах жителей округа", – подчеркнул Иван Уланов.

Концессионное соглашение по управлению "Т Плюс" объектами теплоснабжения Кстовского муниципального округа заключено на срок с 2017 по 2046 годы для реализации инвестиционных мероприятий по реконструкции и модернизации теплосетевого имущества. Объем инвестиций компании в теплосетевые активы в течение срока действия договора составит 3,3 млрд рублей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т Плюс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph