Т Плюс завершила программу модернизации котельных Кстовского муниципального округа Общество

Фото: Т Плюс

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" 13 сентября ввел в эксплуатацию после техперевооружения котельную поселка Волжский. Проект стал последним в программе модернизации котельных Кстовского муниципального округа, находящихся под управлением "Т Плюс" по концессии.

В церемонии пуска котельной поселка Волжский приняли участие директор филиала Александр Фролов и глава местного самоуправления Кстовского муниципального округа Иван Уланов.

Финансирование "Т Плюс" в техническое перевооружение котельных муниципального округа в 2017-2023 годах составило 563,6 млн рублей. За это время компания реконструировала и автоматизировала 28 котельных суммарной установленной мощностью 106,5 Гкал/час. В них смонтировано современное высокоэффективное оборудование с КПД выше 90%. Все объекты управляются из диспетчерской дистанционно.

"Фактически Волжский и другие сельские поселения округа отапливают новые генерирующие объекты. Семнадцать котельных прошли полную реконструкцию, в остальных мы поменяли все морально устаревшее, недостаточно эффективное по современным меркам оборудование. Применение передовых технологий повышает надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения, качество предоставляемых жителям услуг теплоснабжения. Важен и экологический эффект программы: использование передового оборудования с высоким КПД снижает объемы сжигаемого топлива для выработки тепловой энергии и соответственно сокращает выбросы парниковых газов в атмосферу", — отметил Александр Фролов.

"Компания "Т Плюс" успешно выполняет обязательства по модернизации теплосетевого комплекса, взятые в рамках концессионного соглашения. Проведенная большая и целенаправленная работа по техническому перевооружению котельных поможет обеспечить стабильное теплоснабжение и повысить уровень комфорта в домах жителей округа", – подчеркнул Иван Уланов.

Концессионное соглашение по управлению "Т Плюс" объектами теплоснабжения Кстовского муниципального округа заключено на срок с 2017 по 2046 годы для реализации инвестиционных мероприятий по реконструкции и модернизации теплосетевого имущества. Объем инвестиций компании в теплосетевые активы в течение срока действия договора составит 3,3 млрд рублей.