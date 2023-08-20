Проверки качества питания стартовали в школах Нижнего Новгорода Общество

фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Проверки качества питания стартовали в школах Нижнего Новгорода. Директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Владимир Радченко 13 сентября вместе с родителями и представителями МБУ «Дирекция по организации питания» проверил качество организации горячего питания в школе № 111.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в меню школьной столовой сегодня были запланированы котлеты рубленые из цыплят, картофельное пюре, сыр, масло, хлеб и чай. На обед детям было предложено суп с куриным филе, плов из говядины, компот, фрукты и овощи: яблоки и томаты.

Одна из родительниц из инспекционной комиссии отметила, что питанием в столовой школы довольна. Она также обратила внимание на то, что горячее начинали разносить непосредственно перед приходом ребят, и нареканий у нее к меню нет. «Вкусовые предпочтения у детей разные, кого-то и дома сложно накормить», – добавила она в заключение.

Стоит отметить, что в школах для удовлетворения вкусовых предпочтений детей постоянно вводятся новые блюда. В частности, к началу года в рационе школьников появилось семь новых блюд: из мяса говядины, пудинг из сыра рикотта, запеканка с творогом и клубничным вареньем и др. При этом, блюда из диетического мяса индейки ввели в рацион столовых школ Нижнего Новгорода первыми в России.

Замдиректора по производству МБУ «Дирекция по организации питания» Елена Корнева в свою очередь обратила внимание на то, что только за последние три года было введено в меню школьных столовых 20 новых блюд, при этом оставив куриные котлеты, каши, творог. Меню в школах - цикличное, оно обновляется каждую четверть.

Владимир Радченко особо отметил, что в вопросе организации питания важно не только мнение родителей, но и в первую очередь школьников, подчеркнул директор департамента образования Владимир Радченко. Дети в школе №111 обратили внимание инспекции на неудобную для них индивидуальную порционную упаковку сливочного масла, глава департамента образования пообещал проработать данный вопрос, как и другие, которые поступают в адрес департамента по поводу питания детей. «По поручению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева оперативно реагируем: выезжаем, если требуется, исправляем ситуацию для того, чтобы дети получали полноценное горячее питание, и, самое главное, были довольны», - подчеркнул Владимир Радченко, напомнив при этом, что во всех 153 школах Нижнего Новгорода действует родительский контроль за качеством питания, и прийти в столовую можно в любой день, согласовав визит с администрацией школы.

Ранее глава города Юрий Шалабаев заявил о том, что с этого года началась масштабная модернизация школьных пищеблоков. Она включает в себя обновление горячих цехов, замену технологического оборудования, закупку новой посуды и оформление обеденных залов согласно единому брендбуку. К новому учебному году такую работу провели в 53 образовательных учреждениях. Охватить все школы планируем к 2025 году.