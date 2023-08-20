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Культура и отдых

Куда поехать в выходные: подмосковная Коломна

13 сентября 2023 17:38  [94] Культура и отдых

Фото: с сайта "Путеводитель Подмосковья"

При выборе тура выходного дня в пределах Золотого кольца нижегородцам стоит обратить внимание на подмосковную Коломну: за один день там можно попробовать калачи и пастилу, прогуляться по местному кремлю, увидеть храмы и монастыри, трамваи и самовары.

Как сообщается на портале welcome.mosreg.ru, Коломна – один из самых популярных у туристов городов Подмосковья. Узнать историю города и окунуться в его атмосферу помогут многочисленные музеи на любой вкус. В них можно увидеть классическое и современное искусство, попасть на театрализованные экскурсии и попробовать местные лакомства.

Прежде всего, это Коломенский краеведческий музей, который находится на территории кремля. Его экспозиция из более чем 27 тысяч экспонатов рассказывает о Коломне – с древнейших времён и до наших дней. Это литографии, гравюры, живопись, документы, редкие книги, монеты, личные вещи известных людей, чья жизнь была связана с Коломной.

Музей боевой славы в Коломне открывает перед гостями историю города и страны с особого ракурса – через военные конфликты и сражения. Экспонаты, представленные в музее, расскажут о Дмитрии Донском, Великой Отечественной войне, афганском конфликте. Экспозиции музея будут интересны не только взрослым, но и детям. Кроме того, в музее проходят лекции, мастер-классы, увлекательные экскурсии и другие мероприятия.

Усадьба купцов Лажечниковых представляет собой исторический памятник середины ХVIII – ХIХ веков. С ней связано имя писателя Ивана Лажечникова, который родился и провёл детство и юность в Коломне. В музейной экспозиции представлены предметы, рассказывающие о "золотом веке" коломенского купечества и истории семьи Лажечникова. Кроме того, гости могут ознакомиться с семейными реликвиями: старообрядческими иконами, семейной Библией и письмами.

Музей бабьей доли в Коломне стал важной частью культурной карты города. Экспозиция поднимает важную тему – жизнь простой русской женщины. В музее представлено богатое собрание подлинных "вещей с историей": костюмов, старинных прялок, предметов быта и домашнего обихода. Экскурсоводы расскажут о традициях и обрядах, связанных с важнейшими этапами жизни женщины – сватовство, свадьба, рождение детей.

Музей "Калачная" возродил старинный городской промысел: местные калачи известны ещё с XIV века! Здесь проводятся театрализованные экскурсии, где можно поучаствовать в процессе выпечки. Гостей научат не только готовить калачи, но и правильно есть их – со сливочным маслом и горячим чаем. При музее есть лавка, где можно приобрести свежий хлеб и выпечку по старинным рецептам.

Музей "Коломенская пастила" расскажет про историю удивительного лакомства, которое делают в Коломне с давних времен. Оно состоит из яблок, яичного белка, сахара, меда, орехов или ягод. В декорациях XIX века проводятся весёлые театрализованные экскурсии.

Музей любимой игрушки открывает своим гостям двери в волшебное детство. Куклы из фарфора, терракоты, папье-маше и целлулоида, пластмассы и винила — чего здесь только нет. Музей интересно посетить всей семьей – взрослые увидят игрушки своего детства, а юные гости смогут познакомиться с игрушками прошлых поколений и сравнить их со своими.

В Коломне находится единственный в стране Музей трамваев. Здесь представлены более 200 миниатюрных моделей трамваев со всего мира в масштабе 1:87. Экспозиция рассказывает историю появления этого вида транспорта – от первых конок, запряженных лошадьми, до самых современных.

В Музее самовара представлена частная коллекция самоваров семьи Буровых: несколько сотен самоваров разного возраста, форм и видов. А ещё – утюги, керосиновые лампы и другие предметы русского быта. Там же располагается уютное кафе, где можно отведать блюда русской кухни.

Что ещё посмотреть в Коломне - можно изучить по ссылке.

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Теги:
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