Почти 400 млн рублей направлено на ремонт дорог Сокольского муниципального округа в 2023 году Общество

фото: пресс-служба ГКУ НО «ГУАД»

Почти 400 млн рублей направлено на ремонт дорог Сокольского муниципального округа в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Дорожно-ремонтная кампания завершилась в Сокольском муниципальном округе Нижегородской области. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» здесь в районе отремонтировали почти 26 км, что соответствует уровню 2022 года.

Как пояснили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области (ГКУ НО «ГУАД»), на текущей неделе госкомиссия принимала участки дорог Мошкино - Сокольское и Сокольское - Летняя База, первая из которых соединяет Городецкий и Сокольский округа, и там за три последних года в нормативное состояние приведено более 15 км. В направлении поселка Лесная База сданы три участка дороги, а также оперативно были отремонтированы места, где состояние дорожного полотна износилось. На обеих дорогах были укреплены обочины щебнем и гранулятом, нанесена свежая разметка и поставлены новые дорожные знаки.

В общей сложности в Сокольском округе отремонтировано 26 километров дорог. Стоимость контрактов составила 371,5 миллиона рублей.

Напомним, что национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации». Он включает в себя четыре федеральных проекта.