Серию зарядных станций для электротранспорта разработала компания–резидент ИНТЦ «Квантовая долина» и партнер Нижегородского НОЦ Бизнес

Резидент инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Квантовая долина» и партнер Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) - ООО «Зарядные станции» - разработал серию стационарных (напольных, настенных) и домашних зарядных станций для электротранспорта.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, станции способны распознать подключаемый электромобиль и дать необходимую мощность для зарядки. Базовая домашняя станция способна зарядить автомобиль в среднем за 5-8 часов. В разработки компания инвестировала более 50 млн рублей, создано 15 рабочих мест.

«Это хороший пример инновационной компании, которая активно использует различные возможности господдержки. Ведется продуктивная работа совместно с Нижегородским НОЦ по поиску партнеров и заказчиков продукции – есть несколько крупных компаний, заинтересовавшихся разработками. Как резидент ИНТЦ, предприятие 10 лет не платит налог на прибыль, имущество и НДС, а также имеет ряд других льгот. Учитывая все действующие инструменты господдержки, сейчас очень подходящий период для организации собственных стартапов и ведения исследовательской деятельности», - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

В зарядных станциях нижегородской компании используется контроллер управления собственной разработки. Он позволяет динамически распределять мощность и способен обеспечить корректную коммуникацию зарядных станций с подавляющим большинством как старых, так и новых электромобилей. Нижегородские станции способны работать при температуре от -40°C до +50°C и оснащены автономной системой пожаротушения, что существенно повышает безопасность их эксплуатации.

«Я горжусь результатами нашего резидента, это наш перспективный стартап, который уверенно продвигается на сложном рынке, замещая зарубежных конкурентов. Он способен внести существенный вклад в развитие сферы электротранспорта всей страны», - сказал генеральный директор ИНТЦ «Квантовая долина» Тимур Халитов.

Станции представлены в трех комплектациях: настенные станции для переменного тока для использования дома и на парковках с креплением на вертикальную поверхность, напольные станции переменного тока для установки в общественных местах и способные работать в суровых погодных условиях с высоким классом защиты и станции постоянного тока для зарядки двух электромобилей одновременно, которые подходят для федеральных трасс, АЗС и других общественных мест.

Производство корпусов для зарядных устройств для бытового использования электромобиля создаются на 3D-принтерах. Это оптимизирует процесс производства и делает его более экологичным.

«Мы прошли путь от «безумной» идеи до профессиональной команды и полного понимания процессов работы с электромобилями. Благодаря поддержке Нижегородского НОЦ и ИНТЦ «Квантовая долина» сегодня мы – единственный производитель в регионе и уверенно развиваемся. Сейчас спрос на домашние зарядные станции нашей разработки уже превышает возможности по выпуску. По стационарным городским зарядным станциям завершаем необходимые НИОКР* и настраиваем серийный выпуск. В планах – освоить новую производственную площадку, соответственно увеличить объемы выпускаемой продукции», - рассказал генеральный директор ООО «Зарядные станции» Михаил Пахомов.

Напомним, НОЦ в Нижегородской области был одним из первых пяти научно-образовательных центров, созданных в России в рамках национального проекта «Наука». Нацпроект реализуется в стране по инициативе президента РФ Владимира Путина с 2018 года. В 2021-м он был переформатирован в нацпроект «Наука и университеты» и включил в себя четыре федеральных проекта: «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии», «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям», «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» и «Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок».

Ознакомиться с возможностями, которые предоставляет бизнесу и научным организациям Нижегородский НОЦ, можно на сайте организации: https://science52.ru/.

Период с 2022-го по 2031 год Указом Президента РФ Владимира Путина объявлен Десятилетием науки и технологий в России. Основные задачи Десятилетия — привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение информированности россиян о достижениях и перспективах отечественной науки. С актуальной информацией о проекте и его инициативах можно ознакомиться на сайте: наука.рф.



*НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы



СПРАВКА:

ИНТЦ «Квантовая долина» в Нижегородской области представляет собой территорию размером более 140 тыс. кв. м с особым налоговым режимом для организаций, осуществляющих разработки и производство высокотехнологичных продуктов и услуг. Одна из главных особенностей ИНТЦ — ряд беспрецедентных налоговых льгот для резидентов. К примеру, организации, заключившие договор с управляющей компанией ИНТЦ, в течение 10 лет полностью освобождаются от налогов на прибыль и имущество, а также НДС. В этот период по единому тарифу страховых взносов с 1 января 2023 года резиденты уплачивают 30% от МРОТ и 15% от остальной суммы. Кроме того, резидентов не коснется уплата таможенных платежей при ввозе оборудования и материалов для осуществления научно-технологической деятельности — при условии передачи полномочий таможенного представителя управляющей компании.

ИНТЦ состоит из пяти основных кластеров, в соответствии с количеством направлений деятельности: передовые цифровые, квантовые технологии, инновационные производства, компоненты и материалы, экология и ликвидация накопленного экологического ущерба, интеллектуальные транспортные системы, высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение.

Участки ИНТЦ расположены в Нижнем Новгороде — на улицах Малой Ямской, Академика Сахарова, Высоцкого и Сергея Акимова (недалеко от Борского моста). Также перспективным для ИНТЦ является участок на территории Дзержинска, в непосредственной близости от особой экономической зоны «Кулибин». Суммарно площадь застройки превысит 100 тыс. кв. метров.