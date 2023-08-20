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Бизнес

Нижегородские компании приглашаются для участия в Дне поставщика по направлению «Медицина»

13 сентября 2023 18:18  [41] Бизнес

Нижегородские предприниматели смогут принять участие в Дне поставщика по направлению «Медицина», который состоится 28 сентября 2023 года в технопарке «Анкудиновка».

Мероприятие проводит областной центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Крупные медицинские организации региона заинтересованы в осуществлении закупок на территории Нижегородской области. Так, они готовы закупать шприцы, капельницы, стяжки для внутренних органов, медицинское оборудование для операций, специальные светильники, медицинские инструменты, спецодежду. Кроме того, им нужны услуги по уборке и ремонту помещений. Обсудить перспективы и условия возможного сотрудничества предприятия смогут на Дне поставщика по направлению «Медицина», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Специалисты центра «Мой бизнес» пригласили для участия в мероприятии в качестве заказчиков Нижегородскую областную детскую клиническую больницу, Приволжский исследовательский медицинский университет, Приволжский окружной медицинский центр, Нижегородскую областную клиническую больницу им. Н.А. Семашко, компанию «Нижегородская областная фармация», ГК «Персона», Ассоциацию частных медицинских клиник Нижегородской области.

У организаций будет возможность пообщаться с потенциальными заказчиками в формате B2B-переговоров. Также для них будет организована презентация продукции.
На Дне поставщика выступят представители Минпрома, которые расскажут о действующих в регионе мерах поддержки в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда».

Участниками Дня поставщика могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие на территории Нижегородской области более одного года в сфере производства товаров, работ и услуг.

Мероприятие состоится 28 сентября 2023 года в 11.00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, 4, технопарк «Анкудиновка». Чтобы стать его участником, необходимо заполнить анкету на портале «Мой бизнес52»: https://xn--52-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/events/den-postavshchika-meditsinskoe-proizvodstvo/ или подать заявку в центре «Мой бизнес».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

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Теги:
Медицина и здоровье Нацпроект
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