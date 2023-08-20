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Общество

Житель Краснобаковского района захламил 12 га сельхозземель

14 сентября 2023 09:19  [60] Общество

Житель Краснобаковского района Нижегородской области захламил 12 га сельхозземель. Нарушения земельного законодательства выявлены в ходе внеплановой проверки, проводимой инспекторами Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Как сообщает пресс-служба ведомства, недалеко от д. Лучкино земельный участок захламлен отходами деревопроизводства (бревна, срезки), перекрыт плодородный слой почвы постройками, а на площади 4875 кв. м располагается заросший карьер.

Специалистами Россельхознадзора также зафиксировано, что остальная площадь участка заросла деревьями и кустарником.

Собственником земельного участка — физическим лицом — нарушены требования земельного законодательства. Ему направлено предписание об устранении выявленного нарушения до 14 мая 2024 года.

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Теги:
Законодательство Земля Россельхознадзор
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