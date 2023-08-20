фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Свыше 4 млн рублей направлено на обновление детсада «Теремок» в поселке Вознесенское Нижегородской области. Работы в детсаду приводились рамках по госпрограммы капремонта образовательных организаций.
Как сообщили в министерстве образования и науки региона, на обновление детсада из регионального бюджета было выделено более 4 млн рублей. Работы проводились с июня по август, и в настоящий момент садик уже принял своих воспитанников.
В рамках ремонтных работы был обновлен фундамент, по всему периметру сделали отмостку, установили новые окна, реконструировали входы, утеплили и обновили фасад. В будущем году ремонтные работы пройдут во внутренних помещениях садика.
В детсаду три группы, которые посещает 37 воспитанников.
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