Свыше 4 млн рублей направлено на обновление детсада "Теремок" в поселке Вознесенское Общество

фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Свыше 4 млн рублей направлено на обновление детсада «Теремок» в поселке Вознесенское Нижегородской области. Работы в детсаду приводились рамках по госпрограммы капремонта образовательных организаций.

Как сообщили в министерстве образования и науки региона, на обновление детсада из регионального бюджета было выделено более 4 млн рублей. Работы проводились с июня по август, и в настоящий момент садик уже принял своих воспитанников.

В рамках ремонтных работы был обновлен фундамент, по всему периметру сделали отмостку, установили новые окна, реконструировали входы, утеплили и обновили фасад. В будущем году ремонтные работы пройдут во внутренних помещениях садика.

В детсаду три группы, которые посещает 37 воспитанников.