Лапта и кила будут включены с программу Спартакиады пенсионеров Нижнего Новгорода Общество

Лапта и кила будут включены с программу Спартакиады пенсионеров Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба городской Думы.



В сообщении говорится, что 13 сентября в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» прошел круглый стол на тему «Организация и проведение спартакиады для пенсионеров города Нижнего Новгорода», который провел заместитель председателя городской Думы, региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение» в Нижегородской области Владимир Тарасов.

В мероприятии приняли участие: директор департамента физической культуры и спорта администрации города Антон Ермаков, заместитель руководителя Штаба общественной поддержки «Единой России» Шамиль Мансуров, руководитель исполнительного комитета Нижегородского отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Татьяна Богданова, руководитель городского отделения «Союза пенсионеров России» Александр Кулигин, заместитель руководителя АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» Эльвира Перцева, основатель фестиваля «Исконь» Олег Новосельцев, активист «Союза пенсионеров России» Геннадий Тимофеев и начальник отдела по работе с советами сторонников РИК НРО «Единой России» Виктория Кислицына.

Участники круглого стола обсудили возможные дату и место проведения мероприятия, а также дисциплины спартакиады. Так, по итогам заседания было определено, что мероприятие пройдет в октябре в одном из ФОКов города. Участники спартакиады – мужчины старше 60 и женщины старше 55 лет – будут соревноваться в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, дартс, стрельбе из электронного оружия и наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье. Команды атлетов будут представлять все районы города.

В ходе обсуждения Владимир Тарасов подчеркнул, что привлечение представителей старшего поколения к занятиям спортом – важный и актуальный вопрос.

Как отметила Эльвира Перцева, АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» не первый год проводит состязания с участием пенсионеров, в частности, в формате «веселых стартов» и с использованием элементов ГТО.

Олег Новосельцев обратил внимание на возрождение интереса в обществе к традиционным видам спорта, таким как лапта, кила и таврели, и предложил рассмотреть возможность включения их в список дисциплин. Участники совещания поддержали предложение, заметив, что по данным видам спорта можно провести мастер-классы и показательные выступления.

Антон Ермаков также подчеркнул важность развития спортивного долголетия, добавив, что городская администрация разработала сайт о ветеранах спорта Нижнего Новгорода. В свою очередь Татьяна Богданова предложила дополнить данный сайт информацией о том, где люди старшего поколения могут заниматься тем или иным видом спорта.

По результатам совещания участники приняли решение повторно собраться 19 сентября, чтобы окончательно определиться с датой и местом проведения спартакиады и более детально обсудить организационные вопросы.

«Популяризация спорта и здорового образа жизни среди людей старшего поколения – одно из основных направлений проекта «Старшее поколение». Радостно видеть, что активное долголетие становится приоритетом у все большего количества жителей «серебряного» возраста, а государство в свою очередь способствует созданию условий для этого. Замечу, что занятия спортом напрямую влияют не только на физическое состояние организма, но и на умственную активность. Надеюсь, что с каждым годом все больше нижегородцев старшего поколения будут выбирать для себя ЗОЖ. Давно пора избавиться от стереотипа, что спорт – только для молодых. И мы к этому стремимся, в том числе проводя такие мероприятия, как спартакиада пенсионеров», – сказал Владимир Тарасов.