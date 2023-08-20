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Общество

Более 2 тысяч нижегородцев прошли обучение в "Школе медицины катастроф" с начала 2023 года

14 сентября 2023 10:05  [102] Общество

Более 2 тысяч нижегородцев прошли обучение в «Школе медицины катастроф» с начала 2023 года, где приобрели навыки оказания первой помощи, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Занятие проходила не только в учебных классах Нижегородского территориального центра медицины катастроф, но и в ходе выездных акций.

В минздраве отметили, что слушатели курсов - работники тех структур, которые могут оказаться недалеко от пострадавших при экстренных ситуациях: штатные и нештатные сотрудники аварийно-спасательных формирований, специалистах служб экстренного реагирования, сотрудниках ГИБДД и Нацгвардии.

Стоит отметить, что в «Школе медицины катастроф» обучают также и волонтеров. Кроме того, в рамках реализации проекта квалификацию персонал скорой медицинской помощи и сотрудники ЦРБ. В частности, в августе обучение прошли работники медучреждений Большемурашкинской, Борской, Бутурлинской, Вадской, Володарской, Дальнеконстантиновской, Перевозской и Спасской ЦРБ. Занятия также пришли и для сотрудников НИИИС им.Седакова, ГУФССП. Всего же в «Школе медицины катастроф» за последние пять лет прошли обучение свыше 12 тысяч человек.

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Теги:
Катастрофы Медицина и здоровье Образование
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