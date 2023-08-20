Реверсивное движение введут на М-7 возле деревни Ветчак с 18 по 29 сентября Общество

Фото: Упрдор Москва — Нижний Новгород

На федеральной трассе М-7 "Волга" в Кстовском районе на мосту через реку Кудьма со следующей недели будут проводиться ремонтные работы, в связи с чем будут введены транспортные ограничения. Об этом предупредили в пресс-службе ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород".

Согласно информации, на 447-м км автодороги возле деревни Ветчак запланировано выполнить заключительный этап гарантийных ремонтных работ по полной замене деформационного шва и восстановлению покрытия в пришовной зоне.

Напомним, что предыдущий плановый ремонт здесь проводился в 2018 году. Тогда в качестве эксперимента было установлено три инновационных импортных конструктивных элемента, но их надёжность и ремонтопригодность в существующих условиях не оправдали ожиданий.

Подрядная организация устанавливает деформационный шов отечественного производства с улучшенными характеристиками.

Работы запланированы в будни 18-22 сентября и 25-29 сентября. На период проведения работ движение по сооружению будет организовано в реверсивном режиме. Интервал движения потоков будет регулироваться в соответствии с дорожной обстановкой, автомобили экстренных служб будут иметь приоритет. Максимальная скорость на участке - 40 км/ч.

В выходные дни - с 12:00 пятницы, 22 сентября, и по 24 сентября -движение будет идти по двум полосам в обычном режиме.

Напомним, что в Кстовском районе идёт ремонт участка с 447 по 465 км - от Ветчака до поворота на Лавровку. Работы будут проводиться до 30 сентября, в ночное время. В настоящее время на участке 462-465 км ведётся фрезерование и устройство покрытия в период с 2:00 до 12:00. В местах проведения ремонта движение организовано по двум полосам (по одной в каждую сторону), максимальная скорость вне населённых пунктов - 50 км/ч, в населённых пунктах - 40 км/ч.