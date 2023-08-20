OZON с лучшими предложениями мобильных телефонов

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Уже узнаваемая модель типа Galaxy S23 Ultra снова приятно удивила пользователей, являясь действительно флагманским смелым смартфоном. Стоимость говорит сама за себя, при этом остается полностью оправданной. Отличительная особенность в мобильном и крайне мощном процессоре, усовершенствованном экране, камерах отличного функционала, имеется также видеозапись формата 8К.

Выгодное предложение

Обозначенный агрегат предельно удобен в эксплуатации, легко держится в руке, такое знакомство мало кого оставит равнодушным. Подобная особенность свойственна далеко не всем смартфонам описываемого сегмента. Корпус стандартно остался обтекаемым, одновременно с тем он изготовлен из удачных материалов, не скользит. Заявленная и ощущаемая масса в полной мере соответствует заданным габаритам.

Из особенностей следует выделить следующие моменты, несколько перекликающиеся с Galaxy S22:

наличие небольших боковых загибов;

защита на экране представлена стеклом типа Glass Victus 2;

спинка остается матовой;

боковые вставки представлены алюминием армированного формата.

В боковой зоне рамка заметно скругленная, однако, без существенных сужений. Что касается торцов по нижнему и верхнему краю, они сохранились полностью плоскими. Смартфон легко выстаивает на ровной поверхности, но экспериментировать с такими вещами не стоит.

Интересные нюансы

Задняя панель оснащена камерами с минималистичном исполнении. Объективы выпирающего типа попросту разделены между собой. Объединяющий их блок, будто слегка налегающий на грань сбоку, который присутствовал на предыдущих устройствах, полностью устранен.

Приятно удивляют крупные кнопки с боку, их ход предельно упругий, но мягкий при этом. Расположение предельно удобное для регулярного применения, нажатия пальцами. Если говорить о фронтальной камере, она размещена в центральной части, для чего в самой матрице экрана создан круглый специальный вырез. Отсутствует индикатор светодиодного действия. Что касается датчика для отпечатков, он расположен под стеклянной защитой. Положительных моментов много, все их и не перечесть.

На страницах интернет-магазина OZON представлены различные смартфоны, рассчитанные практически на любые потребности клиентов. Так, на сайте детальнее можно познакомиться с https://www.ozon.ru/category/smartfony-samsung-galaxy-s22/. Приятно удивляют заявленные расценки на предлагаемую продукцию в ассортименте, а в качестве устройств можно не сомневаться.

Фото с сайта "Интернет Решения". ozon.ru

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