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Бизнес

Мошенники заставляют клиентов "обновить и застраховать" деньги на счете

14 сентября 2023 11:42  [113] Бизнес

Мошенники заставляют клиентов «обновить и застраховать» деньги на счете, сообщает пресс-служба банка ВТБ.

Специалисты ВТБ зафиксировали новую мошенническую схему, в которой клиентам предлагают «обновить» деньги на счете для дополнительной защиты, при этом гарантируя их возврат, страховку и даже повышенную доходность по вкладу. На самом деле цель злоумышленников – выманить средства клиента через перевод в банкомате.

Мошенники звонят потенциальным жертвам с неизвестного номера, представляясь сотрудниками банка, и информируют о подозрительных операциях на счете клиента. Для убедительности даже присылают поддельные документы, маскируя их под официальный бланк банка с логотипом и печатью.

Ссылаясь на то, что клиент якобы стал жертвой мошеннических действий, лжебанкиры рекомендуют выполнить процедуру обновления единого лицевого счета для дополнительной защиты. Пытаясь вызвать доверие, пользователю предлагают застраховать любую сумму свыше 1000 рублей за счет «резервного фонда банка», а в качестве компенсации за неудобства обещают повышенную ставку по вкладу.

Для активации обновленного счета клиента просят перевести деньги на «безопасный» счет через банкомат. Мошенники гарантируют, что после обновления реквизитов все финансовые активы, которые находились на счетах клиента, будут восстановлены. Но на деле они выманивают средства клиентов на свои счета и в дальнейшем скрываются.

«Злоумышленники не в первый раз пугают клиентов подозрительными операциями на их счете, присылают и подделывают банковские документы, где довольно подробно расписывают необходимые шаги для «спасения» средств на счете. Бумага с подписью и печатью всегда выглядит убедительнее телефонного звонка и вызывает у клиентов доверие, тем более им обещают застраховать все деньги и даже получить выгодные условия по вкладам. Но стоит отметить, что мошенники присылают такие документы после звонка в мессенджеры, где банки никогда не коммуницируют с клиентами. В таких ситуациях важно помнить, что банк никогда не будет просить обновить счет – это просто не имеет смысла, ведь при подозрительных операциях доступ к нему просто блокируется самой организацией до выяснения всех обстоятельств. Тем более банк не будет рассылать вам письма с подобными обещаниями. При любом подозрительном разговоре рекомендуем немедленно прекратить его и перезвонить по номеру вашего банка для уточнения звонили ли из банка и уточнения предоставленной информации неизвестными. Благодаря росту финансовой грамотности клиенты стали активнее распознавать звонки злоумышленников и сообщать о них по онлайн-каналам связи, а это – самый лучший рецепт в борьбе с мошенниками», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.

По данным ВТБ, за январь-август мошенники совершили более 4,8 млн атак на клиентов, на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Большую часть звонков мошенники совершают с мобильного телефона – больше 60%, на долю мессенджеров приходится - 30%, с городских номеров - 9%.

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Теги:
Банки ВТБ Мошенничество
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