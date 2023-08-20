Более 500 банок топленого масла сомнительного качества изъяли в Нижнем Новгороде

фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области
Более 500 банок топленого масла сомнительного качества изъяли сотрудники полиции в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
На оптовом рынке в Канавинском районе Нижнего Новгорода было обнаружено 519 банок топленого масла, которые имели признаки несоответствия оригиналу.
Контрафактное масло было изготовлено без соблюдения требований к маркировке и качеству изделия, а его состав отличался по цвету и запаху от оригинального.
Партия масла была изъята, а на индивидуального предпринимателя, которые реализует данную продукцию, возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ.
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