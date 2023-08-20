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Общество

Проект музейного комплекса в Выксе получил премию на архитектурном фестивале "Архитектон" в Санкт-Петербурге

14 сентября 2023 12:26  [67] Общество

Проект музейного комплекса Центр промышленного прогресса в Выксе Нижегородской области победил в номинации «лучший проект общественной функции» на архитектурном фестивале «Архитектон», сообщает пресс-служба АО «ОМК».

Фестиваль и одноименная выставка проходят с 13 по 17 сентября 2023 года в Центральном выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге. В жюри фестиваля вошли известные российские архитекторы, урбанисты, искусствоведы и журналисты.

Архитектурный проект Центра промышленного прогресса разработали в архитектурном бюро «Студия 44» под руководством Народного архитектора России Никиты Явейна. Его работы хорошо известны. В частности, он создал такие масштабные проекты как Ладожский вокзал в Санкт-Петербурге, проект музея «Оборона и блокада Ленинграда», железнодорожный вокзал «Олимпийский парк» в Сочи. Также по его проекту для размещения музейного комплекса отреставрировали и реконструировали здание Главного штаба на Дворцовой площади Северной столицы.

Музейный комплекс в Выксе является одной из частей «Шухов-парка», уникального индустриально-туристического центра. Его площадь – более десяти гектаров, парк в малом городе Выксе строит группа ОМК. В Выксе расположено крупнейшее предприятие компании, производитель металлургической продукции для ТЭК, транспорта и стального строительства. Центр промышленного прогресса станет первым в мире музеем, который расскажет об истории и эволюции металла, о его роли в развитии цивилизации. Площадь музейного комплекса – более пяти тысяч квадратных метров. Откроют его в 2027 году.

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Теги:
Архитектура Выкса ОМК
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