Два дополнительных авиарейса в Москву появятся в расписании аэропорта Нижнего Новгорода с 1 октября Общество

Два дополнительных авиарейса в Москву появятся в расписании аэропорта Нижнего Новгорода с 1 октября, сообщает пресс-служба автокомпании «Россия».

Авиакомпания намерена с октября увеличить частоту полетов по маршруту Нижний Новгород – Москва (Шереметьево). Два дополнительных рейса в сутки уже есть в расписании авриаперевозчика. С 1 октября «Россия» будет осуществлять уже шесть полетов в сутки из нижегородского аэропорта в Шереметьево.

На воздушной линии будет эксплуатироваться Суперджет 100 в компоновке с Бизнес-классом.