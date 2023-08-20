Стоит ли покупать ручные штабелеры?

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Про конструктивные особенности ручных штабелеров можно говорить долго. Эти устройства действительно заслуживают внимания, потому что обойтись без них на складе проблематично. Владельцы складов должны обязательно приобрести такое устройство, потому что оно облегчает процесс работы с грузами.

Ручные штабелёры в Скай Джи может приобрести каждый желающий. Главное, правильно подойти к выбору и обратить внимание на те модели, которые будут соответствовать всем заявленным характеристиками и финансовым возможностям покупателя. Используют ручные штабелеры в том случае, если поддоны нужно поднять на определенную высоту. Делать это вручную проблематично, а со специальным устройством просто и справится с поставленной задачей получится быстро. Современные модели не стоит даже сравнивать с теми, которые были представлены в продаже. Они имеют встроенный гидравлический привод, который позволяют оператору не прилагать физических усилий, чтобы добиться нужного результата в работе.

Почему ручные штабелеры пользуются популярностью?

Ручные штабелеры используют многие и в этом нет ничего удивительного, потому что данная конструкция уникальна и действительно заслуживает внимания. Мы не будем перечислять все плюсы и выделим основные, которые позволят принять правильное решение в выборе. Например,

Конструкция простая и не имеет ничего лишнего. К тому же, управлять такой конструкцией проще простого и не потребуется проходить дополнительное обучение, чтобы разобраться в нюансах работы. Перед тем, как сотрудник приступи к работе, с ним проводят инструктаж. Отличная маневренность. Ручные штабелеры могут похвастаться небольшими размерами. При этом они подвижные и могут перемещаться даже в ограниченном пространстве. Все мы прекрасно понимаем, что не на всех складах большие проходы. Зачастую, они узкие и использование крупногабаритной техники невозможно. Но если приобрести ручной штабелер, то проблема решиться сама собой. Высокий уровень производительности. С этим критерием сложно поспорить. Все дело в том, что ручные штабелеры идеально подходят для небольших складов, где оборот грузов не слишком большой. Они подходят и для больших складов, где не получится использовать вилочный погрузчик. В продаже представлен огромный ассортимент изделий и каждый желающий сможет подобрать вариант, который будет соответствовать всем заявленным требованиям. Ручные штабелеры выбирают многие и производители предлагают потребителям разнообразные изделия. Штабелеры могут быть разного размера и с самыми разными техническими характеристиками.

К выбору штабелеров стоит подходить внимательно и обращать внимание на многочисленные критерии. Самыми важными показателями можно считать грузоподъемность, а также высоту, на которую можно поднять груз.

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