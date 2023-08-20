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Общество

Волонтёры "Молодой Гвардии Единой России" передали книги "Благочестие и Милосердие" в библиотеки Нижнего Новгорода

14 сентября 2023 16:52  [81] Общество

Нижегородские волонтеры РО «Молодой Гвардии Единой России» передали книги, посвященные духовной сфере нашего общества, в библиотеки Нижнего Новгорода, сообщает Штаб общественной поддержки партии.

Мероприятие прошло в рамках круглого стола в Штабе общественной поддержки. Его участниками стали сенатор РФ Александр Вайнберг, и.о. директора МКУК ЦГБ им. В.И. Ленина Светлана Федотова, профессор ННГАСУ Татьяна Виноградова, доктор социологических наук Александр Сериков, директор нижегородского филиала Российское общество «Знание» Сергей Золотов. Участники встречи не только узнали о новых фактах истории Канавинского района и города в целом, но и обсудили, как можно улучить духовное развитие региона.

«Сегодняшнее мероприятие символизирует передачу духовных ценностей и обязательство сохранения и распространения духовного наследия. Библиотека играет важную роль в обеспечении доступа ко всему богатству знания и мудрости. Предоставляя доступ к таким книгам, мы даём каждому возможность обогатиться духовно и расти как личность. Спасибо каждому за важный вклад в наше духовное развитие. Эта книга станет ценным руководством для всех, кто стремится найти гармонию и смысл в своей жизни», - отметил автор книги Евгений Гребнев.

По мнению Александра Вайнберга, книга поможет читателям лучше понять и принять ценности, которыми руководствуется православие.

По словам руководителя Нижегородского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Романа Зыкова, знание истории своих улицы, района, села, города формирует чувство гордости за соотечественников, что является неотъемлемой частью воспитания патриотизма у молодого поколения.

«Поздравляем библиотеки города с приобретением этой замечательной книги. Мы надеемся, что она станет ценным материалом для всех, кто стремится познать духовные сокровища православной веры», - добавил в заключение куратор спецпроектов «Молодой Гвардии» Глеб Барковский.

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Теги:
Библиотеки Волонтеры Единая Россия
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