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Мининский университет открыл центр русского языка на базе университета Чаудхари Чаран Сингха в Индии

14 сентября 2023 20:24  [1] Общество

Мининский университет открыл центр русского языка на базе университета Чаудхари Чаран Сингха в Индии, сообщает министерство международных и межрегиональных связей Нижегородской области.

В настоящее время Нижегородская область продолжает активно развивать отношения с Индией в сфере науки и образования. Индия – один из главных стратегических партнеров Нижегородской области. Страна входит в топ-10 торгово-экономических контрагентов региона, а также занимает одно из ведущих мест по числу студентов, обучающихся в нижегородских вузах.

«Сегодня усиление сотрудничества с Индией – государством-членом БРИКС – остается одним из ключевых направлений развития международной кооперации Нижегородской области. Наиболее активно взаимодействие региона с Индией ведется в сфере образования. В текущем году в нижегородских вузах обучалось более 400 индийских студентов», - подчеркнула министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

По данным министерства, у студентов из Индии вызывает интерес изучение русского языка и познание культуры России.

Активную работу по распространению русского языка и культуры за рубежом ведет Нижегородский государственный педагогический университет им.К.Минина. С этой целью на базе Университета Чаудхари Чаран Сингха (CCSU) начал работу Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Индии.

Соглашение о начале работы Центра было подписано 14 сентября ректором Мининского университета Виктором Сдобняковым и ректором Университета Чаудхари Чаран Сингха (CCSU) Сангитой Шукла.

Подписание прошло в присутствии губернатора штата Уттар-Прадеш Анандибен Пател и ректоров всех университетов штата. Центр станет площадкой для межкультурного диалога и профессионального общения, на базе которого студенты разных университетов Индии смогут изучить русский язык и стать участниками культурно-просветительских мероприятий.
Важность такого международного сотрудничества подчеркнула Анандибен Пател.

«Открытие Центра открытого образования от Мининского университета - только первый шаг. Изучение русского языка востребовано в Индии, и я уверена, что теми возможностями, которые предоставляет российская сторона, воспользуются многие университеты», - отметила губернатор.
В ходе мероприятия Виктор Сдобняков представил учёному сообществу преимущества российского педагогического образования, в частности, Мининского университета.

«Работа Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку поможет расширить возможности как выпускников школ этой страны, так и студентов, которые после окончания местных вузов смогут поступить в нашу магистратуру. Индийские коллеги выразили большую заинтересованность в сотрудничестве, поэтому я отдельно хотел бы поблагодарить губернатора штата Уттар-Прадеш Анандибен Пател за шанс рассказать о вузе столь уважаемой аудитории. Мы уже получили несколько новых интересных предложений, направленных на развитие отношений между Россией и Индией», - сказал ректор Мининского университета.

В рамках усиления взаимодействия с Индией в настоящее время также прорабатывается возможность установления партнерских связей с одним из индийских штатов, схожим по промышленно-экономическому и научно-образовательному потенциалу с Нижегородской областью.

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Теги:
Вузы Международное сотрудничество Образование
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