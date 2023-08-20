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Общество

Впервые федеральные средства на строительство глэмпингов получат 13 регионов

14 сентября 2023 20:27  [1] Общество

Правительство РФ на заседании в четверг, 14 сентября, приняло решение о выделении дополнительного финансирования по программе строительства модульных отелей по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Как сообщает Минэкономразвития РФ, благодаря этим средствам будут поддержаны 433 проекта из 58 регионов до конца 2024 года. Из них 13 регионов получат поддержку впервые и смогут построить почти 2 тысячи новых номеров в популярных туристических локациях.

Такая поддержка строительства глэмпингов станет весомым стимулом для развития регионов, отметил на заседании Правительства премьер Михаил Мишустин.
«А у граждан к новому отпускному сезону, уже в следующем году, появится более широкий выбор вариантов отдыха. Это воспринято инвесторами и региональными властями очень положительно, поскольку спрос именно на такие сооружения очень большой в стране», - добавил он.

Дополнительно 5 млрд рублей будет выделено из резервного фонда Правительства РФ на 2023 год. Еще 5 млрд направят в 2024 году из зарезервированных средств Минфина России. В 2023-м и 2024 году на реализацию программы будет выделен еще 1 млрд рублей, и, в конечном итоге, ее объем составит беспрецедентные 23 млрд рублей.

13 регионов впервые получат средства на строительство модульных отелей по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Это Архангельская, Астраханская, Ивановская, Новосибирская, Омская, Орловская, Пензенская, Самарская и Ульяновская области, Забайкальский и Ставропольский края, Республики Адыгея и Тыва. Дополнительные средства только в этих субъектах позволят реализовать 74 проекта и создать почти 2 тысячи новых номеров.

«Благодаря дополнительному финансированию построим 433 гостиницы и более 8 тысяч номеров в 58 регионах. Наибольший объем средств получат Республики Башкортостан, Дагестан, Северная Осетия – Алания и Кабардино-Балкарская Республика. Также в лидерах – Астраханская, Иркутская, Новосибирская, Самарская, Нижегородская, Тверская области», – отметил министр экономического развития России Максим Решетников.
С инициативой о дополнительном финансировании программы выступил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Таким образом, Минэкономразвития поддержит многие проработанные регионами проекты, которые не добрали баллы по итогам весеннего отбора.

Проекты планируется реализовать рядом с крупными действующими гостиницами и популярными туристическими местами. Новые глэмпинги появятся в том числе на особо охраняемых природных территориях – в национальных парках и заказниках.

Приоритетную поддержку также получат регионы, где есть особые экономические зоны туристско-рекреационного типа.

Например, в Иркутской области модульные гостиницы построят на территории этнографического музея «Тальцы», в Тверской области – на берегу Волги вблизи города Калязина, в Дагестане – на побережье Каспийского моря.

С учетом уже поддержанных проектов до конца 2024 года по программе в 66 регионах будет построено 14,5 тысячи новых номеров.

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Теги:
Правительство Нижегородской области Правительство РФ Туризм
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