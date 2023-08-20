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Общество

Свет и ГВС точечно отключат в двух районах Нижнего Новгорода 15 сентября

15 сентября 2023 09:04  [97] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 15 сентября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС.

В Автозаводском районе на ул. Бурденко будет ограничена подача электроэнергии в девятиэтажках № 25 и 27. Света здесь не будет с 9:00 до 12:00.

В Нижегородском районе будут производиться работы на сетях ГВС. В связи с этим с 9:30 до 15:00 горячую воду отключат в многоквартирных домах на ул.Славянская, 1а и ул. Новая, 15.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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