Свет и ГВС точечно отключат в двух районах Нижнего Новгорода 15 сентября Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 15 сентября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС.

В Автозаводском районе на ул. Бурденко будет ограничена подача электроэнергии в девятиэтажках № 25 и 27. Света здесь не будет с 9:00 до 12:00.

В Нижегородском районе будут производиться работы на сетях ГВС. В связи с этим с 9:30 до 15:00 горячую воду отключат в многоквартирных домах на ул.Славянская, 1а и ул. Новая, 15.