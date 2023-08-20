Обновлённый обход Воскресенского на Р-177 введут в эксплуатацию в начале октября Общество

Фото: Упрдор Москва - Нижний Новгород

Около 40 км федеральной трассы Р-177 "Поветлужье" в Нижегородской области приводят в нормативное состояние. Работы проходят на участке от п.г.т. Воскресенское до границы с Республикой Марий Эл. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород".

Напомним, что автодорога Нижний Новгород – Йошкар-Ола осенью 2020 года перешла в федеральное ведение. Она проходит по популярному туристическому маршруту Нижегородской области вдоль живописных мест у реки Ветлуга.

Как рассказали в Упрдоре, серьёзных ремонтных работ на участке с 146-го по 187-ой км в Воскресенском районе не было с момента её постройки. Так, на отдельных участках практически отсутствовало асфальтовое покрытие, а основание дороги было ослаблено и деформировано.

Активная стадия ремонта стартовала весной 2023 года. Дорожники снимают старый изношенный асфальт, укрепляют обочины асфальтогранулятом.

На этой дороге впервые применяется технология холодной регенерации с добавлением скелетного материала из щебня и комплексного вяжущего – цемента и полимерного битума. Это позволяет существенно увеличить ресурс прочности основания.

В ведомстве также указали на отличительную черту этого ремонта – он ведётся не последовательно "отрезок за отрезком", а сразу с двух сторон навстречу друг другу.

Согласно информации, специалисты уже полностью заменили покрытие на участке 146-156 км на обходе Воскресенского и далее до Богородского. Сейчас там обустраивается дорожная инфраструктура: новые автобусные павильоны, знаки, разметка. Ввод в эксплуатацию участка запланирован на начало октября.

С другой стороны участка – с 173 по 187 км от Нагорного до границы с Марий Эл – завершается укрепление основания дороги методом регенерации и укладка нижнего слоя покрытия.

К концу 2023 года асфальтобетонным покрытием будут закрыты 24 километра самых проблемных отрезков. А полностью ремонт на всём участке планируется выполнить к ноябрю следующего года.

Напомним также, что на 123 км в Воскресенском районе запланирован ремонт моста через Зимару. Проезд организован по одной полосе, максимальная разрешённая скорость – 20 км/ч. По мосту запрещено движение транспортных средств общей массой свыше 20 тонн и нагрузкой на ось 8 тонн. Объезд возможен по маршруту: Боковая – Красные баки – Ядрово - Воздвиженское – Воскресенское.