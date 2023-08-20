Глеб Никитин: "Желаю всем, кто отмечает Рош ха-Шана, здоровья и счастья" Общество

15 сентября начинается празднование еврейского нового года - Рош ха-Шана. С праздником нижегородских евреев поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Это очень яркий праздник с богатыми историческими корнями. Сквозь века прошли очень теплые традиции, в основе которых — человеческие отношения. В эти дни принято собираться вместе, общаться. Желаю всем, кто отмечает Рош ха-Шана, здоровья и счастья!" - сказал Глеб Никитин.

Глава региона отметил вклад еврейской общины в развитие области.

"Нижегородская синагога считается одной из старейших в стране. Многие поколения связали свою судьбу с нижегородской землей, растили здесь детей, трудились. Сегодня представители общины вносят большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия", - сказал Глеб Никитин.