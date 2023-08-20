ЛУКОЙЛ оказывает благотворительную поддержку кстовским учреждениям образования Общество

Поддержка учреждений образования – одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности ПАО "ЛУКОЙЛ". В преддверии нового учебного года в Кстовском муниципальном округе при содействии Компании выполнен большой объем ремонтных работ в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования.

Так, в средней школе № 1 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева старые деревянные окна заменили на современные стеклопакеты. Они оборудованы москитными сетками и детскими замками. Теперь в учебных кабинетах второго этажа школы будет тепло и безопасно.

По обращению руководства детско-юношеского центра "Интеллект" ЛУКОЙЛ заменил оконные блоки в центре интеллектуального развития "Уникум".

"Здание центра построено в 70-х годах, и со старыми окнами зимой было холодно. Мы очень благодарны за создание комфортных условий для детей и педагогов. Считаем, это положительно скажется на работе Центра", – отметила директор МБУ ДО "ДЮЦ "Интеллект" Ольга Овечкина.

В Шелокшанской основной школе выполнен ремонт коридора второго этажа. В учебном учреждении смонтировали подвесной потолок, заменили светильники, откосы и подоконники окон, покрасили стены, постелили новый линолеум и установили три двери в учебных кабинетах.

"Шелокшанская школа была построена в 1979 году, капитальный ремонт не проводился. И конечно, требуются значительные финансовые средства для поддержания надлежащего состояния помещений. Спасибо ЛУКОЙЛу за поддержку и помощь в проведении ремонтных работ в коридоре нашей школы. Уверена, в таких комфортных условиях и учиться интересно и приятно!" – сказала директор МАОУ "Шелокшанская ОШ" Ольга Ершова.