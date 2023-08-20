Около 200 млн рублей будет выделено нижегородскому ФРП из бюджета области Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс в Заксобрание региона проект поправок в бюджет на 2023 год. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, поправки предполагают выделение 200 млн рублей на докапитализацию нижегородского Фонда развития промышленности.

Глеб Никитин прокомментировал, что правительство области продолжает активно поддерживать импортозамещающие проекты. На встрече с бизнесом в августе этого года глава региона пообещал докапитализировать нижегородский ФРП на 200 млн рублей. Данные средства будут направлены на поддержку промышленных предприятий в форме займов по льготным ставкам.

Также, в соответствии с вносимыми правками, из бюджета планируется направить 500 млн рублей на лекарства для льготных категорий граждан.

Кроме того, в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" дополнительные 114 млн рублей выделят на разработку проектно-сметной документации по объектам, в которых в 2024 году будет проведён капремонт; ещё 97,1 млн рублей направят на оснащение медоборудованием и мебелью Нижегородской областной детской клинической больницы после капремонта.

Глеб Никитин подчеркнул, что особое внимание при формировании сентябрьских правок в бюджет было уделено детям. Так, почти 20 млн рублей заложено на госпитальные школы, которые позволят ребятам учиться, находясь на длительном лечении. В частности, будет открыто шесть учебных кабинетов: в детской областной больнице, областном противотуберкулезным диспансере и в ПИМУ. В перспективе, данная инициатива будет распространена на другие больницы региона.

Дополнительные 79,7 млн рублей планируется выделить 18 муниципалитетам на ликвидацию 48 несанкционированных свалок.

Как уточнили в пресс-службе об правительства, при принятии поправок Заксобранием доходы и расходы областного бюджета увеличатся на 2,4 млрд рублей и составят 288,6 млрд и 333,3 млрд рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что Фонды развития промышленности РФ и Нижегородской области будут совместно финансировать проекты на новых условиях.

СПРАВКА:

Фонд развития промышленности (ФРП) создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют предприятиям получить доступ к льготному заёмному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов. ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых на срок до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.