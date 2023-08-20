Драмтеатр Арзамаса готовится к премьере "Чистый понедельник" по рассказу Бунина Культура и отдых

Подготовка костюмов к новому спектаклю Фото: НРО партии "Единая Россия"

Арзамасский театр драмы готовится к очередной премьере. В начале октября зрители увидят новый спектакль "Чистый понедельник" по мотивам сборника рассказов Ивана Бунина "Темные аллеи". Постановка появится в репертуаре театра при поддержке проекта "Культура малой Родины" партии "Единая Россия". На это учреждение культуры получило более 1,6 млн рублей.

Свое видение классики на суд зрителей представит режиссер-постановщик из Санкт-Петербурга Александр Кладько, с которым театр уже давно и плодотворно сотрудничает. Над созданием художественного пространства на сцене и образов героев работает главный художник Саровского драмтеатра Владимир Ширин.

"Я "с Буниным" никогда не работал, для меня это было очень интересно. Потому что этот автор такая воздушная, неуловимая ипостась. Сказать конкретно, о чем этот спектакль – сложно. Он обо всем, как весь Бунин, – о жизни, выборе, любви, утрате. Было интересно искать, продумывать оформление, мы с режиссером много потратили сил, чтобы найти то, на чем мы сошлись. Интересно работать над хорошей драматургией, неважно современная она или классика, и с режиссером, который умеет зажечь", - поделился впечатлениями художник-постановщик спектакля "Чистый понедельник" Владимир Ширин.

При поддержке проекта "Культура малой Родины" Арзамасский театр поставил 25 спектаклей разного жанра для взрослых и детей. Многие из них были отмечены на престижных фестивалях и конкурсах. Так, в эти дни арзамасская труппа представит на Всероссийском фестивале "Театральное Прихопёрье" спектакль "Трактирщица", поставленный ранее также благодаря партпроекту. Для постановки ироничной, но поучительной комедии испанского драматурга Карло Гольдони были приглашены режиссер и художники из Москвы, созданы масштабные декорации, сшиты яркие костюмы, поставлены хореографические композиции.

Как отметила директор учреждения культуры Марина Швецова, за шесть лет участия в проекте на новые спектакли и улучшение материально-технической базы Арзамасский драматический театр получил порядка 45 млн рублей.

"Для нас это очень большое подспорье. Это не только постановка спектаклей, но и различное оборудование. Приобретена современная световая и звуковая аппаратура, оборудование в пошивочный, гримерно-постижерный и столярный цеха. Отремонтировали сцену, теперь она полностью адаптирована к постановке технически сложных спектаклей, появились новые кулисы и занавес. Мы очень много гастролируем, и поэтому нам был необходим транспорт. Закупили автобус на 32 места, мы его специально заказывали, потом приобрели Газель длиной 4,80 м для перевозки декораций. Было бы очень сложно без такой поддержки все это сделать, тем более в небольшом городе", - рассказала директор Арзамасского театра драмы.

В этом году в Нижегородской области в рамках партпроекта по направлениям "Театры малых городов" и "Театры – детям" поддержку на новые постановки и обновление материально-технической базы получили восемь учреждений культуры.

"В настоящее время театральное искусство становится все более важным и востребованным, потому что те ценности и традиции, которые несут наши театры, необходимы для людей, особенно для воспитания молодежи. Гражданская сознательность, чувство патриотизма, умение любить искусство, хорошо относиться к друг другу – эти высокие гуманные идеи несет театр. И адресная помощь небольшим театрам крайне важна. Ведь в крупных городах поставленный спектакль может идти более 15 лет, а здесь репертуар приходиться менять чаще, так как зрителей меньше. Проект, безусловно, важная и сильная поддержка для наших театров", - отметил региональный координатор партпроекта "Культура малой Родины" Сергей Горин.

Напомним, поддержка и улучшение качества работы учреждений культуры, обновление материально-технической базы, разнообразие репертуара, повышение их доступности является главными задачами партийного проекта "Культура малой Родины" и отражено в народной программе "Единой России".