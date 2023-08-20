Запрет на движение транспорта введен в районе стадиона «Нижний Новгород» до вечера 16 сентября

Запрет на движение транспорта на участках Совнаркомовской, Бетанкура и Волжской набережной Нижнего Новгорода будет введен до вечера 16 сентября, сообщает пресс-служба администрации города.
В департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода уточнили, что временное ограничение на проезд автомобильного транспорта на данном участке улиц вводится с 00.01 до 16.00 16 сентября.
Изменения коснутся участка улицы Бетанкура – от улицы Самаркандской до Волжской набережной, на участке Волжской набережной – от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской, а также участка улицы Совнаркомовской – от Волжской набережной до улицы Самаркандской.
На подъездах будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам.
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