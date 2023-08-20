Учебный класс АПЗ им. Пландина открылся на базе Княгининского университета Общество

Фото: Александр Барыкин

Учебный класс Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина открылся на базе Нижегородского государственного инженерно-экономического университета. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Генеральный директор АО "АПЗ" Андрей Капустин отметил, что новая учебная база позволит решить вопрос с потребностью в кадрах на заводе.

В учебном классе ребята будут отрабатывать первичные навыки по сборке электронных приборов, что позволит им легко пройти адаптацию при трудоустройстве на предприятие.

Как рассказал ректор ГБОУ ВО "НГИЭУ" Анатолий Шамин, учебный класс разместили в ранее заброшенном ангаре, в котором был проведен капитальный ремонт. Оборудование предоставил Арзамасский приборостроительный завод.

Учебный класс разделен на две зоны – для теоретических и практических занятий. АПЗ обеспечил площадки новыми слесарными верстаками, стеллажами для хранения комплектующих, установил семь котлов "РЭКО", а также предоставил рабочий инструмент и видеопроектор для проведения теоретических занятий.

Кроме того, был смонтирован стенд для проверки работоспособности изделий.

В день открытия класса слесарь МСР Роман Шмаков и регулировщик Павел Калмыков цеха №57 показали студентам вуза принципы работы с оборудованием.