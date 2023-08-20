Воскресенский район: не только Светлояр
Трассу Р-158 в Дальнеконстантиновском районе расширяют
Нижний Новгород претендует на звание "Культурной столицы года-2024"
Итоги выборов губернатора Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
15 сентября 2023 14:39  [44] Наталья Савицкая: Алкоголь – самый сильный токсин для организма
15 сентября 2023 14:12  [79] Движение в центре Сормова на улице Коминтерна будет ограничено
15 сентября 2023 13:55  [94] "Единая Россия" получила 78% мандатов на всех уровнях выборов
15 сентября 2023 13:39  [93] Плодородный слой грунта начали укладывать на бывшей городской свалке Богородска
15 сентября 2023 13:35  [86] Учебный класс АПЗ им. Пландина открылся на базе Княгининского университета
15 сентября 2023 13:29  [114] Полуфинал конкурса "Большая перемена" завершился в Нижнем Новгороде
15 сентября 2023 13:07  [113] Более 100 "умных" светофоров будут работать в Нижнем Новгороде в 2024 году
15 сентября 2023 11:56  [154] МегаФон объединил смартфон и умные часы одним номером
15 сентября 2023 11:45  [145] Завод ОМК в Выксе включён в маршрут проекта "Москва глазами инженера"
15 сентября 2023 11:09  [147] ЛУКОЙЛ оказывает благотворительную поддержку кстовским учреждениям образования
Общество

Плодородный слой грунта начали укладывать на бывшей городской свалке Богородска

15 сентября 2023 13:39  [93] Общество

Плодородный слой грунта начали укладывать на бывшей городской свалке Богородска Нижегородской области. В настоящее время техготовность рекультивации объекта составляет более 50%, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава минэкологии региона Денис Егоров накануне провел выездное совещание по ходу ликвидации самой крупной по площади несанкционированной свалки в Нижегородской области. Ее рекультивация идет в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

По его словам, сформировано тело свалки, уложены геосинтетические слои смонтирована система пассивной дегазации, и уже началась укладка плодородного слоя почты. Специалисты аккредитованного центра лабораторного анализа и технических измерений Росприроднадзора по ПФО проводят отборы проб компонентов окружающей среды на предмет наличия загрязняющих веществ в воздухе, почве, водных объектах в зоне негативного влияния.

Стоит отметить, что после окончания всех работ земельный участок в 45 гектаров бывшей свалки вернется в хозяйственный оборот муниципалитета.

Напомним, что рекультивация свалки началась в 2022 году. Ее площадь – 45,16 га, объем отходов – 813,7 тыс. куб. м. Объект должен быть сдан до конца ноября 2023 года.

Стоимость работ по рекультивации изначально составляла 1 670 млн рублей, позднее на основании замечаний минэкологии и по результатам экспертизы сметной документации смету уменьшили до 727,9 млн рублей. Высвободившиеся средства были направлены на ликвидацию свалки в Володарске, на улице Заовражная и на Московском шоссе Нижнего Новгорода.

Напомним, реализация нацпроекта «Экология» в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Свалки ТБО Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph