Плодородный слой грунта начали укладывать на бывшей городской свалке Богородска Общество

Плодородный слой грунта начали укладывать на бывшей городской свалке Богородска Нижегородской области. В настоящее время техготовность рекультивации объекта составляет более 50%, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава минэкологии региона Денис Егоров накануне провел выездное совещание по ходу ликвидации самой крупной по площади несанкционированной свалки в Нижегородской области. Ее рекультивация идет в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

По его словам, сформировано тело свалки, уложены геосинтетические слои смонтирована система пассивной дегазации, и уже началась укладка плодородного слоя почты. Специалисты аккредитованного центра лабораторного анализа и технических измерений Росприроднадзора по ПФО проводят отборы проб компонентов окружающей среды на предмет наличия загрязняющих веществ в воздухе, почве, водных объектах в зоне негативного влияния.

Стоит отметить, что после окончания всех работ земельный участок в 45 гектаров бывшей свалки вернется в хозяйственный оборот муниципалитета.

Напомним, что рекультивация свалки началась в 2022 году. Ее площадь – 45,16 га, объем отходов – 813,7 тыс. куб. м. Объект должен быть сдан до конца ноября 2023 года.

Стоимость работ по рекультивации изначально составляла 1 670 млн рублей, позднее на основании замечаний минэкологии и по результатам экспертизы сметной документации смету уменьшили до 727,9 млн рублей. Высвободившиеся средства были направлены на ликвидацию свалки в Володарске, на улице Заовражная и на Московском шоссе Нижнего Новгорода.

Напомним, реализация нацпроекта «Экология» в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов.