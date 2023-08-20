Туристический квартал создадут на Бору
Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
Итоги выборов губернатора Нижегородской области
Трассу Р-158 в Дальнеконстантиновском районе расширяют
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
15 сентября 2023 14:39  [43] Наталья Савицкая: Алкоголь – самый сильный токсин для организма
15 сентября 2023 14:12  [79] Движение в центре Сормова на улице Коминтерна будет ограничено
15 сентября 2023 13:55  [94] "Единая Россия" получила 78% мандатов на всех уровнях выборов
15 сентября 2023 13:39  [92] Плодородный слой грунта начали укладывать на бывшей городской свалке Богородска
15 сентября 2023 13:35  [86] Учебный класс АПЗ им. Пландина открылся на базе Княгининского университета
15 сентября 2023 13:29  [113] Полуфинал конкурса "Большая перемена" завершился в Нижнем Новгороде
15 сентября 2023 13:07  [113] Более 100 "умных" светофоров будут работать в Нижнем Новгороде в 2024 году
15 сентября 2023 11:56  [153] МегаФон объединил смартфон и умные часы одним номером
15 сентября 2023 11:45  [144] Завод ОМК в Выксе включён в маршрут проекта "Москва глазами инженера"
15 сентября 2023 11:09  [147] ЛУКОЙЛ оказывает благотворительную поддержку кстовским учреждениям образования
Общество

Движение в центре Сормова на улице Коминтерна будет ограничено

15 сентября 2023 14:12  [79] Общество

Для проведения неотложных ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях с 23:00 15 сентября до 04:00 18 сентября будут введены временные ограничения движения на ул. Коминтерна в районе дома 115. На время проведения работ с 23:00 15 сентября и до окончания работ на этом участке дороги (ориентировочно – 23:00 16 сентября) движение на выезд из города в сторону Балахны будет ограничено по всем трём полосам. Движение автотранспорта в зоне ограничений будет осуществляться по оставшимся полосам в обоих направлениях - на выезд из города и въезд в город. Водителям необходимо заранее планировать поездку с учётом введённых ограничений, а также по возможности выбирать пути объезда.

По окончании строительно-монтажных работ на этом участке и до полного завершения работ (ориентировочно – 04:00 18 сентября) будет ограничено движение на участке ул. Коминтерна напротив д. 166 - на три полосы на въезд в город. По оставшимся трём полосам проезжей части движение будет организовано также в обоих направлениях - на въезд в город и выезд в балахнинском направлении. По завершении всех ремонтно-восстановительных работ введённые временные ограничения будут сняты.

Водителям необходимо быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Теплоэнерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph