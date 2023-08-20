Движение в центре Сормова на улице Коминтерна будет ограничено Общество

Для проведения неотложных ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях с 23:00 15 сентября до 04:00 18 сентября будут введены временные ограничения движения на ул. Коминтерна в районе дома 115. На время проведения работ с 23:00 15 сентября и до окончания работ на этом участке дороги (ориентировочно – 23:00 16 сентября) движение на выезд из города в сторону Балахны будет ограничено по всем трём полосам. Движение автотранспорта в зоне ограничений будет осуществляться по оставшимся полосам в обоих направлениях - на выезд из города и въезд в город. Водителям необходимо заранее планировать поездку с учётом введённых ограничений, а также по возможности выбирать пути объезда.

По окончании строительно-монтажных работ на этом участке и до полного завершения работ (ориентировочно – 04:00 18 сентября) будет ограничено движение на участке ул. Коминтерна напротив д. 166 - на три полосы на въезд в город. По оставшимся трём полосам проезжей части движение будет организовано также в обоих направлениях - на въезд в город и выезд в балахнинском направлении. По завершении всех ремонтно-восстановительных работ введённые временные ограничения будут сняты.

Водителям необходимо быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков.